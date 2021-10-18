Журналист Андрей Цаплиенко обнародовал кадры задержания террориста.

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Российская пропаганда представляет его, как "невооруженного представителя СЦКК ЛНР, против которого украинские военные применили оружие". Эти кадры доказывают другое,

– отметил представитель СМИ.

Во-первых, боевик был вооружен.

У него изъяли оружие, которого у наблюдателя СЦКК быть не может. И, вообще, "СЦКК ЛНР" не существует. Согласно договоренностям, в Совместный Центр Контроля и Координации могут входить только представители Украины и России.

Во-вторых, никто против Косяка силу не применял.

Он добровольно сдался и выполнял все вербальные требования украинских военных. Это зафиксировано на видео. Ну, разве что немного соврал, назвавшись рядовым, хотя имел при себе удостоверение офицера и погоны лейтенанта.

В-третьих, Россия блокирует работу СММ ОБСЕ.

С подачи России сейчас блокируется вся работа СММ ОБСЕ с тем, чтобы международная организация давила на Украину, и та вернула Косяка.

Если Украина это сделает, она признает существование незаконной "СЦКК ЛНР", а, таким образом, признает и "ЛНР", как сторону переговоров. Такой вот хитрый план,

– пояснил Андрей Цаплиенко.

Что известно о задержании боевика

На Донбассе 13 октября задержали боевика, который проводил разведку под прикрытием разминирования территории.

У него был военный билет с указанием российского гражданства. Задержанным оказался Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения.

Его подозревают в умышленном убийстве в 2010 году. Сейчас продолжаются следственные действия.

Текст публикации Андрея Цаплиенко:

Впервые публикую кадры задержания боевика Андрея Косяка. Российская пропаганда представляет его, как "невооруженного представителя СЦКК ЛНР, против которого украинские военные применили оружие". Эти кадры доказывают – во-первых, боевик был вооружен. У него изъяли оружие, которого у наблюдателя СЦКК быть не может. И, вообще, "СЦКК ЛНР" не существует. Согласно договоренностям, в Совместный Центр Контроля и Координации могут входить только представители Украины и России. Во-вторых, никто против Косяка силу не применял. Он добровольно сдался и выполнял все вербальные требования украинских военных. Это зафиксировано на видео. Ну, разве что немного соврал, назвавшись рядовым, хотя имел при себе удостоверение офицера и погоны лейтенанта. В-третьих, с подачи России сейчас блокируется вся работа СММ ОБСЕ с тем, чтобы международная организация давила на Украину, и та вернула Косяка. Если Украина это сделает, она признает существование незаконной "СЦКК ЛНР", а, таким образом, признает и "ЛНР", как сторону переговоров. Такой вот хитрый план.