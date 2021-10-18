Журналист Андрей Цаплиенко обнародовал кадры задержания террориста.
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Российская пропаганда представляет его, как "невооруженного представителя СЦКК ЛНР, против которого украинские военные применили оружие". Эти кадры доказывают другое,
– отметил представитель СМИ.
- Во-первых, боевик был вооружен.
У него изъяли оружие, которого у наблюдателя СЦКК быть не может. И, вообще, "СЦКК ЛНР" не существует. Согласно договоренностям, в Совместный Центр Контроля и Координации могут входить только представители Украины и России.
- Во-вторых, никто против Косяка силу не применял.
Он добровольно сдался и выполнял все вербальные требования украинских военных. Это зафиксировано на видео. Ну, разве что немного соврал, назвавшись рядовым, хотя имел при себе удостоверение офицера и погоны лейтенанта.
- В-третьих, Россия блокирует работу СММ ОБСЕ.
С подачи России сейчас блокируется вся работа СММ ОБСЕ с тем, чтобы международная организация давила на Украину, и та вернула Косяка.
Если Украина это сделает, она признает существование незаконной "СЦКК ЛНР", а, таким образом, признает и "ЛНР", как сторону переговоров. Такой вот хитрый план,
– пояснил Андрей Цаплиенко.
Что известно о задержании боевика
- На Донбассе 13 октября задержали боевика, который проводил разведку под прикрытием разминирования территории.
- У него был военный билет с указанием российского гражданства. Задержанным оказался Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения.
- Его подозревают в умышленном убийстве в 2010 году. Сейчас продолжаются следственные действия.
Текст публикации Андрея Цаплиенко:
Впервые публикую кадры задержания боевика Андрея Косяка. Российская пропаганда представляет его, как "невооруженного представителя СЦКК ЛНР, против которого украинские военные применили оружие". Эти кадры доказывают – во-первых, боевик был вооружен. У него изъяли оружие, которого у наблюдателя СЦКК быть не может. И, вообще, "СЦКК ЛНР" не существует. Согласно договоренностям, в Совместный Центр Контроля и Координации могут входить только представители Украины и России. Во-вторых, никто против Косяка силу не применял. Он добровольно сдался и выполнял все вербальные требования украинских военных. Это зафиксировано на видео. Ну, разве что немного соврал, назвавшись рядовым, хотя имел при себе удостоверение офицера и погоны лейтенанта. В-третьих, с подачи России сейчас блокируется вся работа СММ ОБСЕ с тем, чтобы международная организация давила на Украину, и та вернула Косяка. Если Украина это сделает, она признает существование незаконной "СЦКК ЛНР", а, таким образом, признает и "ЛНР", как сторону переговоров. Такой вот хитрый план.