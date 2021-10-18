Журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив кадри затримання терориста.
Читайте також СБУ допитала бойовика-розвідника: на його телефоні виявили відео обстрілу
Російська пропаганда представляє його, як "неозброєного представника СЦКК ЛНР, проти якого українські військові застосували зброю". Ці кадрі доводять інше,
– зазначив представник ЗМІ.
- По-перше, бойовик був озброєний.
У нього вилучили зброю, якої в спостерігача СЦКК бути не може. І, взагалі, "СЦКК ЛНР" не існує. Згідно з домовленостями, в Спільний Центр Контролю та Координації можуть входити лише представники України та Росії.
- По-друге, ніхто проти Косяка силу не застосовував.
Він добровільно здався і виконував усі вербальні вимоги українських військових. Це зафіксовано на відео. Ну, хіба що трохи збрехав, назвавшись рядовим, хоча мав при собі посвідчення офіцера та погони лейтенанта.
- По-третє, Росія блокує роботу СММ ОБСЄ.
З подачі Росії зараз блокується уся робота СММ ОБСЄ з тим, щоб міжнародна організація тиснула на Україну, і та повернула Косяка.
Якщо Україна це зробить, вона визнає існування незаконної "СЦКК ЛНР", а, таким чином, визнає і "ЛНР", як сторону переговорів. Такий от хитрий план,
– пояснив Андрій Цаплієнко.
Що відомо про затримання бойовика
- На Донбасі 13 жовтня затримали бойовика, який проводив розвідку під прикриттям розмінування території.
- Він мав військовий квиток із зазначенням російського громадянства. Затриманим виявився Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження.
- Його підозрюють в умисному вбивстві у 2010 році. Наразі тривають слідчі дії.
Текст публікації Андрія Цаплієнка:
Вперше публікую кадри затримання бойовика Андрія Косяка. Російська пропаганда представляє його, як "неозброєного представника СЦКК ЛНР, проти якого українські військові застосували зброю". Ці кадрі доводять – по-перше, бойовик був озброєний. В нього вилучили зброю, якої в спостерігача СЦКК бути не може. І, взагалі, "СЦКК ЛНР" не існує. Згідно з домовленостями, в Спільний Центр Контролю та Координації можуть входити лише представники України та Росії. По-друге, ніхто проти Косяка силу не застосовував. Він добровільно здався і виконував усі вербальні вимоги українських військових. Це зафіксовано на відео. Ну, хіба що трохи збрехав, назвавшись рядовим, хоча мав при собі посвідчення офіцера та погони лейтенанта. По-третє, з подачі Росії зараз блокується уся робота СММ ОБСЄ з тим, щоб міжнародна організація тиснула на Україну, і та повернула Косяка. Якщо Україна це зробить, вона визнає існування незаконної "СЦКК ЛНР", а, таким чином, визнає і "ЛНР", як сторону переговорів. Такий от хитрий план.