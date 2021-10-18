Журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив кадри затримання терориста.

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Російська пропаганда представляє його, як "неозброєного представника СЦКК ЛНР, проти якого українські військові застосували зброю". Ці кадрі доводять інше,

– зазначив представник ЗМІ.

По-перше, бойовик був озброєний.

У нього вилучили зброю, якої в спостерігача СЦКК бути не може. І, взагалі, "СЦКК ЛНР" не існує. Згідно з домовленостями, в Спільний Центр Контролю та Координації можуть входити лише представники України та Росії.

По-друге, ніхто проти Косяка силу не застосовував.

Він добровільно здався і виконував усі вербальні вимоги українських військових. Це зафіксовано на відео. Ну, хіба що трохи збрехав, назвавшись рядовим, хоча мав при собі посвідчення офіцера та погони лейтенанта.

По-третє, Росія блокує роботу СММ ОБСЄ.

З подачі Росії зараз блокується уся робота СММ ОБСЄ з тим, щоб міжнародна організація тиснула на Україну, і та повернула Косяка.

Якщо Україна це зробить, вона визнає існування незаконної "СЦКК ЛНР", а, таким чином, визнає і "ЛНР", як сторону переговорів. Такий от хитрий план,

– пояснив Андрій Цаплієнко.

Що відомо про затримання бойовика

На Донбасі 13 жовтня затримали бойовика, який проводив розвідку під прикриттям розмінування території.

Він мав військовий квиток із зазначенням російського громадянства. Затриманим виявився Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження.

Його підозрюють в умисному вбивстві у 2010 році. Наразі тривають слідчі дії.

Текст публікації Андрія Цаплієнка:

Вперше публікую кадри затримання бойовика Андрія Косяка. Російська пропаганда представляє його, як "неозброєного представника СЦКК ЛНР, проти якого українські військові застосували зброю". Ці кадрі доводять – по-перше, бойовик був озброєний. В нього вилучили зброю, якої в спостерігача СЦКК бути не може. І, взагалі, "СЦКК ЛНР" не існує. Згідно з домовленостями, в Спільний Центр Контролю та Координації можуть входити лише представники України та Росії. По-друге, ніхто проти Косяка силу не застосовував. Він добровільно здався і виконував усі вербальні вимоги українських військових. Це зафіксовано на відео. Ну, хіба що трохи збрехав, назвавшись рядовим, хоча мав при собі посвідчення офіцера та погони лейтенанта. По-третє, з подачі Росії зараз блокується уся робота СММ ОБСЄ з тим, щоб міжнародна організація тиснула на Україну, і та повернула Косяка. Якщо Україна це зробить, вона визнає існування незаконної "СЦКК ЛНР", а, таким чином, визнає і "ЛНР", як сторону переговорів. Такий от хитрий план.