Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко. Допустить к Косяку могут, в частности, представителей Международного комитета Красного Креста.
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Россия ответственна за ведение вооруженного конфликта
Задержание Косяка во время выполнения разведывательной операции и его задокументированная участие в боевых действиях в очередной раз иллюстрирует ответственность России за ведение международного вооруженного конфликта на территории нашего государства,
– подчеркнул Николенко.
МИД Украины поручил посольствам за рубежом подробно проинформировать правительства других стран об этих доказательствах агрессии России. Кремль грубо нарушает договоренности "нормандской четверки".
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Главное о задержании российского разведчика Косяка:
- 13 октября на Донбассе задержали российского боевика. Он проводил разведку, прикрываясь вроде бы разминированием территории.
- Задержанным оказался россиянин Андрей Косяк. При нем был военный билет.
- Оккупанты пригрозили отказом от выполнения минских договоренностей, если Косяка не отпустят. Более того, в гостиницах Донецка и Горловки они блокировали наблюдателей ОБСЕ,
- Зато в МИД государства-агрессора назвали действия украинской стороны по задержанию Косяка – "провокационными".