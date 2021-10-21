Там контррозвідка СБУ й затримала чоловіка. Попередньо відомо, що він також проходив вишкіл на тимчасово окупованій території у Луганській області.
До теми Хотів оформити українську пенсію: на Луганщині затримали бойовика
У Вінниці затримали працівника ФСБ, який займався розвідкою для країни-агресора
Контррозвідники СБУ викрили та затримали на Вінниччині агента ФСБ Росії, який пройшов вишкіл у проросійських бойовиків на тимчасово окупованому Донбасі,
– розповіли в СБУ.
СБУ затримало чоловіка, що здійснював розвідку для ФСБ Росії
Слідство встановило, що громадянин України:
- приєднався до проросійських бойовиків на території Луганщини;
- пройшов бойовий вишкіл у складі диверсійно-розвідувальної групи на окупованій території Луганщини під керівництвом колишнього співробітника ФСБ з позивним "Дикий";
- за завданням російських кураторів агент ФСБ перебрався на мирну територію України і виконував розвідувальні завдання.
Громадянин України у Вінниці працював на ФСБ Росії
У рамках кримінальної справи слідчі СБУ вже повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за двома статтями – за державну зраду та участь у терористичній організації.
Наразі слідчі вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство.
Коротко про останні затримання проросійських бойовиків
- На Луганщині контррозвідники СБУ затримали колишнього проросійського бойовика, який приєднався до окупантів ще у 2015 році. Він намагався потрапити на підконтрольну уряду територію України, аби оформити пенсію. Бойовику повідомили про підозру.
- 13 жовтня на Донбасі затримали російського бойовика, який проводив розвідку, прикриваючись начебто розмінуванням території. Ним виявився громадянин Росії, якого в Україні також підозрюють у вбивстві в 2010 році.
- 14 жовтня цього бойовика допитали. Згодом йому повідомили про підозру та розв'язують питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.