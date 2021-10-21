Бойовику повідомили про підозру

Відомо, що затриманий брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Він долучився до окупантів у березні 2015 року.

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Російські найманці призначили чоловіка до так званої "4 окремої мотострілецької бригади ЛНР". Там він займався обслуговуванням ворожої військової техніки.

Згодом зловмисник залишив бойовиків і переховувався на тимчасово окупованій території Луганщини,

– розповіли в СБУ.

Затриманому повідомили про підозру за статтею про участь у діяльності незаконних збройних формувань. Наразі вирішують питання щодо обрання йому забіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності зловмисника до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

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