За процесуального супроводу Луганської обласної прокуратури, бойовику повідомили підозру в участі у незаконних збройних формуваннях. У 2017 році, згідно з інформацією слідства, Андрій Косяк вступив до лав незаконного збройного формування "6-й окремий мотострілецький козачий полк імені Платова" так званої "народної міліції" окупантів на Луганщині.
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Зокрема, відповідний підрозділ регулярно брав участь у знищенні підрозділів й військової техніки Збройних сил України.
Запобіжний захід – тримання під вартою
Водночас з липня 2021 року підозрюваний служить "офіцером-наглядачем представництва Спеціального центру контролю та координації припинення вогню", що входить до складу так званої "народної міліції" окупантів.
Наразі Сєвєродонецьким міським судом Луганської області до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,
– мовиться у повідомленні прокуратури Луганщини.
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Що цьому передувало
- На Донбасі 13 жовтня затримали російського бойовика, який проводив розвідку під прикриттям розмінування території. Затриманим виявився Андрій Косяк – прикрився пов'язкою Спеціального центру контролю і координації припинення вогню.
- Після затримання Косяка бойовики навіть пригрозили, що якщо його не відпустять, відмовляться від мінського формату.
- Згодом в окупованому Донецьку російські найманці вирішили протестувати проти місії ОБСЄ через затримання бойовика-розвідника.
- Представники ОБСЄ протягом 15 – 16 жовтня не могли вийти з будівлі. 17 жовтня бойовики заблокували спостерігачів ОБСЄ і в Горлівці.