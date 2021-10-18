За процесуального супроводу Луганської обласної прокуратури, бойовику повідомили підозру в участі у незаконних збройних формуваннях. У 2017 році, згідно з інформацією слідства, Андрій Косяк вступив до лав незаконного збройного формування "6-й окремий мотострілецький козачий полк імені Платова" так званої "народної міліції" окупантів на Луганщині.

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Зокрема, відповідний підрозділ регулярно брав участь у знищенні підрозділів й військової техніки Збройних сил України.

Запобіжний захід – тримання під вартою

Водночас з липня 2021 року підозрюваний служить "офіцером-наглядачем представництва Спеціального центру контролю та координації припинення вогню", що входить до складу так званої "народної міліції" окупантів.

Наразі Сєвєродонецьким міським судом Луганської області до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,

– мовиться у повідомленні прокуратури Луганщини.

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Що цьому передувало