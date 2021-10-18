У Тристоронній контактній групі такі зухвалі дії назвали тероризмом і захопленням заручників. Через цей форс-мажор Українська делегація в ТКГ перебуває у постійному контакті з представництвом ОБСЄ у Відні.

Нагадаємо Спостерігачів ОБСЄ заблокували в Донецьку, але місія на Донбасі роботу не припинила

Спостерігачів ОБСЄ взяли у заручники

Українська делегація у ТКГ заявила, що бойовики перейшли до захоплення заручників. До того ж утримування проти їх волі, як там підкреслили, має ознаки міжнародного тероризму.

Українська делегація розглядає ці дії... як послідовну і свідому політику, спрямовану на витіснення ОБСЄ з окупованих територій, що є грубим підривом системи безпеки в Європі, відтепер ще – методами міжнародного тероризму,

– зазначили у ТКГ.

У ТКГ підкреслили, що діяльність місії ОБСЄ – це основа неупередженого моніторингу ситуації. До того ж спостережна місія сприяє діалогу між Росією і Україною.

Зверніть увагу! СММ ОБСЄ усе ж залишається на Донбасі, попри блокування. Втім, виїжджати на патрулювання території спостерігачі не можуть, поки не почуватимуть себе у безпеці. Це стосується лише Донецька і Горлівки, де ОБСЄ заблоковане. На решті територій, навіть непідконтрольній Україні – місія діє.

Як бойовики заблокували місію ОБСЄ у готелях

Почалося усе 15 жовтня з блокування у готелі Park Inn у Донецьку. Окупанти під ним організували "мітинг" з палатками і транспарантами. Учасники вимагали відпустити затриманого раніше бойовика Андрія Косяка. Блокування продовжилося 16 і 17 жовтня і триває нині.

У Горлівці до подібних вдалися трохи пізніше – 17 жовтня. СММ зафіксувала, що автомобільні ворота передової патрульної бази у Горлівці замкнули на ланцюг та навісний замок. Трохи нижче ворота блокувала машина з блакитними табличками "ДНР".

Детальніше Після Донецька бойовики заблокували спостерігачів ОБСЄ і в Горлівці

Власник готелю повідомив, що спостерігачам не дозволять покинути будівлю через "накази від "мера Горлівки". Він також сказав, що всі виходи заблоковані.

Двоє чоловіків у цивільному розповіли працівникам ОБСЄ, що їм можна пересуватися по всьому готелю та парковці. Втім, залишити готель вони зможуть тільки після того, як Україна відпустить захопленого бойовика.

Окупанти вимагають звільнення бойовика-розвідника: коротко

13 жовтня на Донбасі затримали російського бойовика, який проводив розвідку під прикриттям розмінування території.

Затриманим виявився Андрій Косяк, він прикрився пов'язкою Спеціального центру контролю і координації припинення вогню.

Бойовики навіть пригрозили, що відмовиться від мінського формату, якщо Косяка не відпустять.

Втім, ЗСУ не збирається відпускати бойовика. Він обстрілював позиції українських військових у Попасній та Золотому з міномета. До того ж його підозрюють у скоєнні умисного вбивства у 2010 році,

Повний текст публікації Української делегації у ТКГ

"Російські збройні формували вдалося до методів міжнародного тероризму".

Так, згідно зі звітом ОБСЄ о 16:03 17 жовтня СММ зафіксувала, що автомобільні ворота передової патрульної бази (ППБ) Місії в н.п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька) були замкнені за допомогою ланцюга та навісного замка, а південніше воріт була запаркована машина (із блакитними табличками "ДНР"), що блокувала виїзд. Спостерігачі також бачили 2 членів збройних формувань, які стояли поряд із машиною.

Власник готелю, де розташована ППБ, повідомив співробітникам Місії про те, що СММ не дозволять покинути приміщення готелю, пославшись на "накази від "мера Горлівки". Він також сказав, що всі виходи заблоковано членами збройних формувань.

Використовуючи камери відеоспостереження, співробітники Місії побачили, що перед готелем було встановлено 3 намети, біля яких зібралися щонайменше 4 особи (невстановлених статі та віку).

О 17:00 2 чоловіків (30–39 років) у цивільному одязі увійшли до готелю та повідомили співробітникам СММ про те, що їм дозволяється вільно пересуватися по всьому готелю та парковці за ним, але їм не можна покидати приміщення готелю, допоки не буде звільнено члена збройних формувань, якого, за повідомленнями, було затримано Збройними силами України в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня. Ця ситуація продовжилася й після закінчення звітного періоду (та досі триває): https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/501235

Рішення Постійної ради ОБСЄ № 1117 передбачає забезпечення безпечного та надійного доступу Місії по всій Україні.

Необмежений і безумовний доступ до всіх районів є критично важливим для забезпечення ефективного моніторингу та звітування про безпекову ситуацію, а також виконання інших передбачених мандатом завдань. Крім того, згідно з мандатом Місії доручено доповідати про будь-які обмеження свободи пересування СММ або інші обставини, що перешкоджають виконанню її мандата.

Українська делегація у ТКГ констатує:

- російські збройні формування перейшли до захоплення заручників.

Утримання міжнародних спостерігачів озброєними особами має ознаки міжнародного тероризму.

Українська делегація закликає міжнародне співтовариство, насамперед керівництво держав-учасниць Нормандського формату, надати відповідну оцінку діям російської сторони.

Українська делегація розглядає ці дії не лише як системний підрив повноважень Місії, а, разом із непродовженням мандата місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах переходу "Донецьк" і "Гуково", як послідовну і свідому політику, спрямовану на витіснення ОБСЄ з окупованих територій, що є грубим підривом системи безпеки в Європі, відтепер ще - методами міжнародного тероризму.

Українська делегація в ТКГ знаходиться в постійному контакті з постійним представництвом ОБСЄ у Відні і СММ ОБСЄ.

Ми ще раз підкреслюємо, що діяльність СММ ОБСЄ ми розглядаємо як основу неупередженого моніторингу ситуації в районі збройного конфлікту на сході України і віддаємо належне Місії як силі, що сприяє діалогу між його сторонами, – Україною і РФ.