Вони оточили готель, і забороняли працівникам Спостережної місії вийти з його території. Про це мовиться у звіті СММ ОБСЄ за 17 жовтня, опублікованому на офіційному сайті організації.

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Блокування роботи ОБСЄ на окупованих територіях: тепер у Горлівці

О 16 годині 17 жовтня ворота передової патрульної бази ОБСЄ в Горлівці закрили ланцюгом і на замок. Також ворота заблокували автомобілем із табличкою "ДНР", біля якої стояли двоє озброєних бойовиків.

База ОБСЄ розташована в готелі. Його власник повідомив співробітникам місії, що їм не дозволять вийти назовні. Пред готелем бойовики поставили кілька наметів, імітуючи акцію протесту.

Це ж озвучили двоє невідомих, які о 17 годині зайшли до готелю зі спостерігачами ОБСЄ у Горлівці. Мовляв, спостерігачів не випустять, поки Україна не звільнить Андрія Косяка, затриманого біля Золотого 13 жовтня.