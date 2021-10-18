Вони оточили готель, і забороняли працівникам Спостережної місії вийти з його території. Про це мовиться у звіті СММ ОБСЄ за 17 жовтня, опублікованому на офіційному сайті організації.

Нагадаємо СБУ допитала бойовика-розвідника: на його телефоні виявили відео обстрілу

Блокування роботи ОБСЄ на окупованих територіях: тепер у Горлівці

О 16 годині 17 жовтня ворота передової патрульної бази ОБСЄ в Горлівці закрили ланцюгом і на замок. Також ворота заблокували автомобілем із табличкою "ДНР", біля якої стояли двоє озброєних бойовиків.

База ОБСЄ розташована в готелі. Його власник повідомив співробітникам місії, що їм не дозволять вийти назовні. Пред готелем бойовики поставили кілька наметів, імітуючи акцію протесту.

За таким же сценарієм роботу спостерігачів ОБСЄ заблокували раніше в Донецьку:

Окупанти вимагають, аби Організація з безпеки й співробітництва у Європі натиснула на українську владу, щоб та відпустила затриманого на підконтрольній уряду України території бойовика-розвідника, який прикривався формою СЦКК.

який прикривався формою СЦКК. А поки не відпустить – не будуть навіть брати участі у мінському процесі.

Це ж озвучили двоє невідомих, які о 17 годині зайшли до готелю зі спостерігачами ОБСЄ у Горлівці. Мовляв, спостерігачів не випустять, поки Україна не звільнить Андрія Косяка, затриманого біля Золотого 13 жовтня.

Зверніть увагу: у СММ ОБСЄ кажуть, що ситуація спокійна. А проте виконувати свої функції у регіоні місія наразі не може.