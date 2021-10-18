Они окружили отель, и запрещали работникам Наблюдательного миссии выйти на его территории. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 17 октября, опубликованном на официальном сайте организации.

Напомним СБУ допросила боевика-разведчика: на его телефоне обнаружили видео обстрела

Блокирование работы ОБСЕ на оккупированных территориях: теперь в Горловке

В 16 часов 17 октября ворота передовой патрульной базы ОБСЕ в Горловке закрыли цепью и на замок. Также ворота заблокировали автомобилем с табличкой "ДНР" у которой стояли двое вооруженных боевиков.

База ОБСЕ расположена в отеле. Его владелец сообщил сотрудникам миссии, что им не позволят выйти наружу. Пред отелем боевики поставили несколько палаток, имитируя акцию протеста.

По такому же сценарию работу наблюдателей ОБСЕ заблокировали ранее в Донецке :

Оккупанты требуют, чтобы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе нажала на украинскую власть, чтобы та отпустила задержанного на подконтрольной правительству Украины территории боевика-разведчика, который прикрывался формой СЦКК.

А пока не отпустит – не будут даже участвовать в минском процессе.

Это же озвучили двое неизвестных, которые в 17 часов зашли в отель с наблюдателями ОБСЕ в Горловке. Мол, наблюдателей не выпустят, пока Украина не освободит Андрея Косяка, задержанного у Золотого 13 октября.