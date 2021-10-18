В Трехсторонней контактной группе такие дерзкие действия назвали терроризмом и захватом заложников. По вопросу этого форс-мажора Украинская делегация в ТКГ находится в постоянном контакте с представительством ОБСЕ в Вене.

Напомним Наблюдателей ОБСЕ заблокировали в Донецке, но миссия на Донбассе работу не прекратила

Наблюдателей ОБСЕ взяли в заложники

Украинская делегация в ТКГ заявила, что боевики перешли к захвату заложников. К тому же удерживание против их воли, как там подчеркнули, имеет признаки международного терроризма.

Украинская делегация рассматривает эти действия... как последовательную и сознательную политику, направленную на вытеснение ОБСЕ с оккупированных территорий, что является грубым подрывом системы безопасности в Европе, теперь еще – методами международного терроризма,

– отметили в ТКГ.

В ТКГ подчеркнули, что деятельность миссии ОБСЕ – это основа беспристрастного мониторинга ситуации. К тому же наблюдательная миссия способствует диалогу между Россией и Украиной.

Обратите внимание! СММ ОБСЕ все же остается на Донбассе, несмотря на блокирование. Впрочем, выезжать на патрулирование территории наблюдатели не могут, пока не будут чувствовать себя в безопасности. Это касается только Донецка и Горловки, где ОБСЕ заблокировано. На остальных территориях, даже неподконтрольной Украине – миссия действует.

Как боевики заблокировали миссию ОБСЕ в гостиницах

Началось все 15 октября с блокирования в отеле Park Inn в Донецке. Оккупанты под ним организовали "митинг" с палатками и транспарантами. Участники требовали отпустить задержанного ранее боевика Андрея Косяка. Блокирование продолжилось 16 и 17 октября и продолжается в настоящее время.

В Горловке к подобному прибегли чуть позже – 17 октября. СММ зафиксировала, что автомобильные ворота передовой патрульной базы в Горловке заперли на цепь и навесной замок. Чуть ниже ворота блокировала машина с голубыми табличками "ДНР".

Подробнее После Донецка боевики заблокировали наблюдателей ОБСЕ и в Горловке

Владелец отеля сообщил, что наблюдателям не разрешат покинуть здание из-за "приказов" от "мэра Горловки". Он также сказал, что все выходы заблокированы.

Двое мужчин в штатском рассказали работникам ОБСЕ, что им можно передвигаться по всей гостинице и парковке. Впрочем, покинуть отель они смогут только после того, как Украина отпустит захваченного боевика.

Оккупанты требуют освобождения боевика-разведчика: коротко

13 октября на Донбассе задержали российского боевика, который проводил разведку под прикрытием разминирования территории.

Задержанным оказался Андрей Косяк, он прикрылся повязкой Специального центра контроля и координации прекращения огня.

Боевики даже пригрозили, что откажутся от минского формата, если Косяка не отпустят.

Впрочем, ВСУ не собирается отпускать боевика. Он обстреливал позиции украинских военных в Попасной и Золотом из миномета. К тому же его подозревают в совершении умышленного убийства в 2010 году,

Полный текст публикации украинской делегации в ТКГ

"Российские вооруженные формирования прибегли к методам международного терроризма".

Так, согласно отчету ОБСЕ в 16:03 17 октября СММ зафиксировала, что автомобильные ворота передовой патрульной базы (ППБ) Миссии в н.п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) были заперты с помощью цепи и навесного замка, а южнее ворот была припаркована машина (с голубыми табличками "ДНР"), которая блокировала выезд. Наблюдатели также видели 2 членов вооруженных формирований, которые стояли рядом с машиной.

Владелец гостиницы, где расположена ППБ, сообщил сотрудникам Миссии о том, что СММ не разрешат покинуть помещение отеля, сославшись на "приказы" от "мэра Горловки". Он также сказал, что все выходы заблокированы членами вооруженных формирований.

Используя камеры видеонаблюдения, сотрудники миссии увидели, что перед отелем было установлено 3 палатки, возле которых собрались по меньшей мере 4 человека (неустановленного пола и возраста).

В 17:00 2 мужчин (30-39 лет) в гражданской одежде вошли в гостиницу и сообщили сотрудникам СММ о том, что им разрешается свободно передвигаться по всему отелю и парковке за ним, но им нельзя покидать помещение отеля, пока не будет освобожден член вооруженных формирований, которого, по сообщениям, задержали Вооруженные силы Украины в пределах участка разведения в районе Золотого 13 октября. Эта ситуация продолжилась и после окончания отчетного периода (до сих пор продолжается): https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/501235

Решение Постоянного совета ОБСЕ № 1117 предусматривает обеспечение безопасного и надежного доступа миссии по всей Украине.

Неограниченный и безусловный доступ ко всем районам является критически важным для обеспечения эффективного мониторинга и отчетности о ситуации безопасности, а также выполнения других предусмотренных мандатом задач. Кроме того, согласно мандату миссии поручено докладывать о любых ограничениях свободы передвижения СММ или других обстоятельствах, препятствующих выполнению ее мандата.

Украинская делегация в ТКГ констатирует:

Российские вооруженные формирования перешли к захвату заложников.

Удержание международных наблюдателей вооруженными лицами имеет признаки международного терроризма.

Украинская делегация призывает международное сообщество, прежде всего руководство государств-участников нормандского формата, предоставить соответствующую оценку действиям российской стороны.

Украинская делегация рассматривает эти действия не только как системный подрыв полномочий Миссии, а вместе с непродлением мандата миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах перехода "Донецк" и "Гуково" и как последовательную и сознательную политику, направленную на вытеснение ОБСЕ с оккупированных территорий, что является грубым подрывом системы безопасности в Европе, теперь еще – методами международного терроризма.

Украинская делегация в ТКГ находится в постоянном контакте с постоянным представительством ОБСЕ в Вене и СММ ОБСЕ.

Мы еще раз подчеркиваем, что деятельность СММ ОБСЕ мы рассматриваем как основу беспристрастного мониторинга ситуации в районе вооруженного конфликта на востоке Украины и отдаем должное Миссии как силе, способствующей диалогу между его сторонами – Украиной и РФ.