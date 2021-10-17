Блокирование наблюдателей в отеле продолжалось два дня – 15 и 16 октября. О происшествии ОБСЕ сообщает в своем отчете.

Кстати Оккупанты более 300 раз нарушили режим тишины на Донбассе, – ОБСЕ

Митинг из-за задержанного боевика

Утром 15 октября специальная мониторинговая миссия увидела массовое собрание перед отелем в оккупированном Донецке, в котором проживают члены ОБСЕ. Митинг мешал любому передвижению патрулей. В протесте принимали участие 50 – 100 человек, большинство из которых – молодые люди, как отмечает ОБСЕ.

Некоторые из них держали транспаранты и высказывали критику относительно деятельности СММ. Возмутило их задержание российского разведчика 13 октября.

Что известно о задержании боевика? 13 октября на Донбассе



Он имел военный билет с указанием российского гражданства. Марионеточная власть на оккупированных территориях 13 октября на Донбассе задержали российского боевика , который проводил разведку под прикрытием разминирования территории. Задержанным оказался Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения.Он имел военный билет с указанием российского гражданства. Марионеточная власть на оккупированных территориях пригрозила, что откажется от минского формата , если боевика не отпустят.

Вечером 15 октября наемники России установили 22 палатки с тепло- и электроснабжением, а также биотуалеты перед отелем. В течение дня участники собрания организованно сменяли друг друга. На следующий день протест продолжился.

Из-за блокирования отеля, ОБСЕ не смогла нормально выполнять свои функции. Так, наблюдателям не удалось отрядить патруль на участок разведения в районе Петровского. К тому же пришлось отменить запланированные полеты беспилотников и работы по техобслуживанию камер.

Россия убрала миссию ОБСЕ: главное