Текущий мандат СММ потеряет силу после 30 сентября. Об этом сообщил "Радио Свобода" Рикарда Йозвяк на своей странице в твиттере.

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Россия сегодня (2 сентября – 24 канал) объявила в Вене, что не поддержит продление после 30 сентября миссии пограничников и наблюдателей ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах ("Донецк" и "Гуково") на российско-украинской границе",

– написал журналист.

ОБСЕ на этих блокпостах выполняет свою деятельность с 29 июля 2014 года по решению Постоянного совета ОБСЕ, которое приняли на основе консенсуса.

Миссия должна сообщать о ситуации на КПП, а также о перемещении через границу.

Обратите внимание! СММ ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" действовала с 29 июля 2014 года. С тех пор мандат продолжали на каждые 4 месяца. Миссия постоянно мониторит ситуацию и передвижение через границу на официальных российских КПП и сообщает об этом в своих отчетах. СММ состоит из 22 человек.