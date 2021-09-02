Поточний мандат СММ втратить силу після 30 вересня. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяк на своїй сторінці у твітері.

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Росія сьогодні (2 вересня – 24 канал) оголосила у Відні, що не підтримає продовження після 30 вересня місії прикордонників і спостерігачів ОБСЄ на двох контрольно-пропускних пунктах ("Донецьк" і "Гуково") на російсько-українському кордоні",

– написав журналіст.

ОБСЄ на цих блок-постах виконує свою діяльність з 29 липня 2014 року згідно з рішенням, прийнятим на основі консенсусу всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.

Місія постійно моніторить ситуацію та пересування через кордон на офіційних російських КПП і повідомляє про це у своїх звітах. СММ складається з 22 осіб.

Зверніть увагу! Російські пункти пропуску "Гуково" та "Донецьк" розміщені навпроти українських "Ізварине" та "Червонопартизанськ".