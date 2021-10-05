Такие тезисы Дмитрий Кулеба озвучил во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид на Варшавском форуме безопасности. Кроме того, еще одной темой для обсуждения стала деоккупация Крыма.

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Украина выступает за возобновление мониторинга

Дмитрий Кулеба отметил, что Украина выступает за восстановление мониторинговой миссии ОБСЕ на неподконтрольном участке границы с Россией, поскольку это является одним из важных пунктов минских договоренностей. Однако глава МИД Украины убежден, что Россия сознательно решила нарушить протокол и прекратить миссию на КПП "Гуково" и "Донецк".

По словам Кулебы, поступок Кремля можно объяснить намерениями увеличить поставки оружия, боеприпасов и наемников для того, чтобы продолжать войну.

Именно поэтому Дмитрий Кулеба и Хельга Шмид обсудили возможности продолжения надлежащего мониторинга ситуации на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму. Однако, глава МИД выразил благодарность генеральному секретарю за усилия ОБСЕ на Донбассе. Еще одной темой для обсуждения стала роль организации в деоккупации Крыма.

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