После семи лет наблюдений ОБСЕ якобы не зафиксировала нарушений. Соответствующий комментарий предоставила одиозная представительница МИД России Мария Захарова.

Интересная мысль Шаг для открытой агрессии России, – журналист Яковенко о прекращении миссии ОБСЕ

"Добрый жест от России"

Россия цинично заявляет, что во всем виновата Украина, которая не хочет по-мирному наладить конфликт.

Развертывание Группы стало жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти по мирному пути разрешения кризиса на востоке Украины. Ожидалось, что эта мера доверия будет способствовать скорейшему урегулированию внутриукраинского конфликта,

– заявляют в России.

Дальше – больше. Украинской власти приписывают западных покровителей, которые не отнеслись к этому шагу России с должным уважением. К тому же, МИД России заявляет, что за 7 лет работы миссия ОБСЕ вроде бы ни разу не зафиксировала факт присутствия России и переброски ее военной техники.

Важно! Это полнейшая ложь и манипуляция. ОБСЕ постоянно фиксирует российскую технику на Донбассе и рассказывает об этом в своих отчетах. Например, 30 августа зафиксировали присутствие российских крупнокалиберных вооружений на расстоянии не менее 25 километров от линии соприкосновения.

Напоследок Россия поблагодарила сотрудников и руководство мониторинговой группы.

Россия отказалась продлевать мандат ОБСЕ на границе с Украиной