После семи лет наблюдений ОБСЕ якобы не зафиксировала нарушений. Соответствующий комментарий предоставила одиозная представительница МИД России Мария Захарова.
Интересная мысль Шаг для открытой агрессии России, – журналист Яковенко о прекращении миссии ОБСЕ
"Добрый жест от России"
Россия цинично заявляет, что во всем виновата Украина, которая не хочет по-мирному наладить конфликт.
Развертывание Группы стало жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти по мирному пути разрешения кризиса на востоке Украины. Ожидалось, что эта мера доверия будет способствовать скорейшему урегулированию внутриукраинского конфликта,
– заявляют в России.
Дальше – больше. Украинской власти приписывают западных покровителей, которые не отнеслись к этому шагу России с должным уважением. К тому же, МИД России заявляет, что за 7 лет работы миссия ОБСЕ вроде бы ни разу не зафиксировала факт присутствия России и переброски ее военной техники.
Напоследок Россия поблагодарила сотрудников и руководство мониторинговой группы.
Россия отказалась продлевать мандат ОБСЕ на границе с Украиной
- Прекращение миссии состоится уже после 30 сентября на контрольно-пропускных пунктах "Донецк" и "Гуково".
- Миссия ОБСЕ работала на этих блок-постах с 29 июля 2014 года. Такое решение приняли тогда на основе консенсуса всех 57 стран-участниц ОБСЕ.
- Представитель Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что такое решение – "либо глупость, либо подготовка к серьезным провокациям".
- В МИД отметили, что таким образом Россия хочет повлечь дальнейшую эскалацию конфликта на востоке.