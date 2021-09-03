Після семи років спостережень ОБСЄ начебто не зафіксувала порушень. Відповідний коментар надала одіозна представниця МЗС Росії Марія Захарова.
Цікава думка Крок для відкритої агресії Росії, – журналіст Яковенко про припинення місії ОБСЄ
"Добрий жест від Росії"
Росія цинічно заявляє, що в усьому винна Україна, яка не хоче по-мирному налагодити конфлікт.
Розгортання Групи стало жестом доброї волі з боку Росії з метою спонукати Київ піти по-мирному шляху розв'язання кризи на сході України. Очікувалося, що цей захід довіри сприятиме якнайшвидшому врегулюванню внутрішньоукраїнського конфлікту,
– заявляють у Росії.
Що далі – більше. Українській владі приписують західних покровителів, які не поставилися до цього кроку Росії з належною повагою. До того ж МЗС Росії заявляє, що за 7 років роботи місія ОБСЄ начебто жодного разу не зафіксувала факт присутності Росії і перекидання її військової техніки.
Наостанок Росія подякувала співробітникам і керівництву моніторингової групи.
Росія відмовилась продовжувати мандат ОБСЄ на кордоні з Україною
- Припинення місії відбудеться вже після 30 вересня на контрольно-пропускних пунктах "Донецьк" і "Гуково".
- Місія ОБСЄ працювала на цих блок-постах з 29 липня 2014 року. Таке рішення ухвалили тоді на основі консенсусу всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.
- Представник Донецької області у ТКГ Сергій Гармаш заявив, що таке рішення – "або дурість, або підготовка до серйозних провокацій".
- У МЗС зауважили, що таким чином Росія хоче спричинити подальшу ескалацію конфлікту на Сході.