Після семи років спостережень ОБСЄ начебто не зафіксувала порушень. Відповідний коментар надала одіозна представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Цікава думка Крок для відкритої агресії Росії, – журналіст Яковенко про припинення місії ОБСЄ

"Добрий жест від Росії"

Росія цинічно заявляє, що в усьому винна Україна, яка не хоче по-мирному налагодити конфлікт.

Розгортання Групи стало жестом доброї волі з боку Росії з метою спонукати Київ піти по-мирному шляху розв'язання кризи на сході України. Очікувалося, що цей захід довіри сприятиме якнайшвидшому врегулюванню внутрішньоукраїнського конфлікту,

– заявляють у Росії.

Що далі – більше. Українській владі приписують західних покровителів, які не поставилися до цього кроку Росії з належною повагою. До того ж МЗС Росії заявляє, що за 7 років роботи місія ОБСЄ начебто жодного разу не зафіксувала факт присутності Росії і перекидання її військової техніки.

Важливо! Це цілковита брехня і маніпуляція. ОБСЄ постійно фіксує російську техніку на Донбасі і розповідає про це у своїх звітах. Наприклад, 30 серпня зафіксували присутність російських великокаліберних озброєнь на відстані менш як 25 кілометрів від лінії зіткнення.

Наостанок Росія подякувала співробітникам і керівництву моніторингової групи.

Росія відмовилась продовжувати мандат ОБСЄ на кордоні з Україною