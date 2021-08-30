За даними журналіста Сержа Харитонова, фото, які підтверджують присутність російських військ на Донбасі, поділилися джерела журналіста в ОБСЄ.

Важливо Зеленський зустрівся з родинами загиблих захисників України

Безпілотники моніторингової місії на сході України зафіксували присутність російських великокаліберних озброєнь на відстані менш як 25 кілометрів від лінії зіткнення. А це, як відомо, порушує досягнені домовленості та становить небезпеку українським захисникам.



5 самохідних гаубиць / Фото з телеграму Сержа Харитонова



Техніка розташована менш ніж за 25 кілометри від лінії зіткнення / Фото з телеграму Сержа Харитонова



Ще 12 самохідних гаубиць / Фото з телеграму Сержа Харитонова

Ситуація на Донбасі загострилася