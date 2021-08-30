За даними журналіста Сержа Харитонова, фото, які підтверджують присутність російських військ на Донбасі, поділилися джерела журналіста в ОБСЄ.
Важливо Зеленський зустрівся з родинами загиблих захисників України
Безпілотники моніторингової місії на сході України зафіксували присутність російських великокаліберних озброєнь на відстані менш як 25 кілометрів від лінії зіткнення. А це, як відомо, порушує досягнені домовленості та становить небезпеку українським захисникам.
5 самохідних гаубиць / Фото з телеграму Сержа Харитонова
Техніка розташована менш ніж за 25 кілометри від лінії зіткнення / Фото з телеграму Сержа Харитонова
Ще 12 самохідних гаубиць / Фото з телеграму Сержа Харитонова
Ситуація на Донбасі загострилася
- Вранці 28 серпня окупанти обстріляли прифронтову Авдіївку, відкривши вогонь зі забороненої зброї по житлових районах міста.
- Унаслідок атак найманців Росії поранення різного ступеня важкості зазнали 8 захисників України, в якому вони стані – невідомо.
- У зону ООС з робочим візитом прибув спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Він заявив, що Україна не мовчатиме на обстріли окупантів і захищатиме своїх військовослужбовців.
- 30 серпня на Донбасі бойовики в черговий раз обстріляли українські позиції. В результаті ворожих обстрілів один український військовий загинув, ще один – отримав поранення.