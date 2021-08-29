На зустрічі глава держави обговорив з родинами загиблих героїв питання соціальних гарантій та законодавчого закріплення статусу захисників України і їх родин.
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Зеленський пообіцяв квартири
Президент України розпочав зустріч із подяки родичам захисників України, які віддали своє життя на російсько-українській війні й наголосив на тому, що кожен військовий зробив величезний внесок у збереження української незалежності. Також Володимир Зеленський заявив, що такі зустрічі треба проводити щороку.
Президент зустрівся з родинами загиблих / Фото сайту Президента
На порядку денному були актуальні для сімей загиблих питання – соціальні гарантії. Президент Зеленський переконаний, що до кінця 2022 року уряд має розв'язати питання черг на квартири для родин героїв.
Наше завдання – за залишок цього року й за наступний, 2022 рік закрити всю чергу щодо компенсацій за житло для сімей загиблих і ветеранів,
– наголосив президент.
Своєю чергою голова Консультаційної ради з захисту прав захисників України Альона Вербицька заявила, що в Україні необхідно на законодавчому рівні закріпити статус захисників України. Цю ініціативу підтримав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
У вересні буде ще одне засідання
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що у вересні відбудеться засідання Конгресу місцевих та регіональних рад, на яке запросили родичів героїв України.
За словами Єрмака у сімей загиблих буде нагода особисто познайомитися та поспілкуватися з представниками органів місцевого самоврядування.