На зустрічі глава держави обговорив з родинами загиблих героїв питання соціальних гарантій та законодавчого закріплення статусу захисників України і їх родин.

Варте уваги Іловайський котел: як трапилась трагедія, в якій загинули 366 українських воїнів

Зеленський пообіцяв квартири

Президент України розпочав зустріч із подяки родичам захисників України, які віддали своє життя на російсько-українській війні й наголосив на тому, що кожен військовий зробив величезний внесок у збереження української незалежності. Також Володимир Зеленський заявив, що такі зустрічі треба проводити щороку.



Президент зустрівся з родинами загиблих / Фото сайту Президента

На порядку денному були актуальні для сімей загиблих питання – соціальні гарантії. Президент Зеленський переконаний, що до кінця 2022 року уряд має розв'язати питання черг на квартири для родин героїв.

Наше завдання – за залишок цього року й за наступний, 2022 рік закрити всю чергу щодо компенсацій за житло для сімей загиблих і ветеранів,

– наголосив президент.

Своєю чергою голова Консультаційної ради з захисту прав захисників України Альона Вербицька заявила, що в Україні необхідно на законодавчому рівні закріпити статус захисників України. Цю ініціативу підтримав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У вересні буде ще одне засідання

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що у вересні відбудеться засідання Конгресу місцевих та регіональних рад, на яке запросили родичів героїв України.

За словами Єрмака у сімей загиблих буде нагода особисто познайомитися та поспілкуватися з представниками органів місцевого самоврядування.