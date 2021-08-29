На встрече глава государства обсудил с семьями погибших героев вопросы социальных гарантий и законодательного закрепления статуса защитников Украины и их семей.

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Зеленский пообещал квартиры

Президент Украины начал встречу с благодарности родственникам защитников Украины, которые отдали свою жизнь на российско-украинской войне и отметил, что каждый военный сделал огромный вклад в сохранение украинской независимости. Также Владимир Зеленский заявил, что такие встречи надо проводить ежегодно.



Президент встретился с семьями погибших / Фото сайта президента

На повестке дня были актуальные для семей погибших вопросы – социальные гарантии. Президент Зеленский убежден, что до конца 2022 года правительство должно решить вопрос очередей на квартиры для семей героев.

Наша задача – за остаток этого года и за следующий, 2022 год закрыть всю очередь по компенсациям за жилье для семей погибших и ветеранов,

– подчеркнул президент.

В свою очередь глава Консультационного совета по защите прав защитников Украины Алена Вербицкая заявила, что в Украине необходимо на законодательном уровне закрепить статус защитников Украины. Эту инициативу поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В сентябре будет еще одно заседание

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в сентябре состоится заседание Конгресса местных и региональных советов, на которое пригласили родственников героев Украины.

По словам Ермака у семей погибших будет возможность лично познакомиться и пообщаться с представителями органов местного самоуправления.