Впоследствии командование Вооруженных сил Украины договорилось о "зеленом коридоре". Однако оккупанты не сдержали слова.

К теме Россия заранее планировала Иловайский котел, – Офис генпрокурора

Иловайский котел: что известно о трагедии

В ночь с 23 на 24 августа состоялось масштабное вторжение оккупанта на территорию Украины – бойцы ВСУ оказались в окружении. Это произошло из-за:

того, что российские войска вошли в тыл украинской группировки со территории России;

а также дезертирства отдельных украинских подразделений.

Согласно информации Валерия Гелетея, который тогда был министром обороны, соотношение украинских военных к незаконным вооруженным формированиям, контролируемым Россией, составило 1 к 18 – личного состава, 1 к 11 – танков, 1 к 16 – бронетехники, 1 к 15 – артиллерии, 1 к 24 – "Градов".

Украинские военные попали в окружение

Также в окружение боевиков попали батальоны:

"Днепр-1";

"Миротворец";

"Свитязь";

"Херсон";

"Ивано-Франковск";

"Донбасс";

силы сектора "Б".

26 августа руководство АТО начало переговоры с Генштабом вооруженных сил России. Говорили о том, чтобы оккупанты предоставили гарантии безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения военнослужащих ВСУ и других украинских военных формирований.

Договорились о "зеленом коридоре"

28 августа договорились о "зеленом коридоре", по которому украинские военные должны были выйти из российского окружения. Выход должен был происходить 2 колоннами.

В ночь с 28 на 29 августа Владимир Путин сам давал "гарантии" гуманитарного коридора и возможности выхода украинских бойцов.

Впоследствии российская сторона передала тогдашнему руководителю Генштаба Украины Виктору Муженко условие – выходить без техники.

Утром 29 августа украинцы бойцы начали выход. И все договоренности грубо нарушили боевики – украинских бойцов начали цинично обстреливать.

Иловайская трагедия

В комментарии "Общественному" военный медик Всеволод Стеблюк, который был на Донбассе с начала июля 2014 вспомнил – в Иловайск его батальон "Миротворец" отправили 22 августа. Зашли в город в День Независимости. Они заняли железнодорожное депо.

Во время выхода 29 августа колонну Всеволода Стеблюка разбили. Он с ранеными бойцами покинул авто и лежал на поле.

Ориентировочно через 4 часа увидел русского офицера. Стаблюк достал удостоверение Красного креста и в жилете подошел к нему. Российский военный позволил забрать раненых. Медик вспомнил, что с офицером договорился в том числе и благодаря фотографии деда, который прошел Вторую Мировую войну.

29 августа Стеблюк спас 17 человек.

За 2 дня на старом авто вывез и спас около 90 украинских бойцов.

Погибло 366 бойцов, ранения получили 429

Согласно информации за 2017, в результате циничных обстрелов боевиков Украины понесла страшные потери:

погибло 366 украинских воинов;

429 – получили ранения;

300 – попали в плен;

24 драке – пропали без вести.

В Офисе генпрокурора, накануне 7 годовщины Иловайской трагедии, пообещали рассекретить материалы производств относительно трагических событий.

Следователи допросили уже более 900 потерпевших и свидетелей, исследовали более 1600 боевых документов. Рассказали, что 70 из 300 томов уголовного производства являются секретными.

Обратите внимание! В Украине 29 августа – День памяти защитников Украины. В частности, в этот день вспоминают павших во время Иловайской трагедии. В городах и селах вспоминают подвиг героев, которые не вернулись с войны с оккупантом.

Кстати, Офис генерального прокурора при расследовании Иловайской трагедии заявил, что российские вооруженные силы спланировали убийство украинских военных. Ведь во время переговоров о выводе украинских военных, они уже укрепляли свои позиции в Иловайске.