По данным следствия, Россия воспользовалась тем, что украинские военные согласились сложить оружие и выйти через "зеленый коридор". Об этом на брифинге сообщил глава Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Юрий Рудь.
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Пока продолжались переговоры, россияне укрепляли позиции
Юрий Рудь рассказал, что вину российских силовиков доказывает то, что во время переговоров о выводе украинских военных, они укрепляли свои позиции под Иловайском.
Уже во время переговоров обустраивались вдоль согласованных маршрутов засады, укрепления, позиции для того, чтобы в дальнейшем осуществить вероломное убийство,
– заявил Рудь.
Также представитель Офиса генерального прокурора добавил, что российские солдаты намеренно заходили в Украину без знаков идентификации, чтобы и дальше убеждать в своей непричастности к войне на Донбассе.
Иловайская трагедия: главное
- 28 августа 2014 года украинские военные попали во враждебное окружение. Командованию ВСУ удалось договориться об обустройстве "зеленого коридора".
- На следующий день военные ВСУ в районе Иловайска сложили оружие и согласились выйти через "зеленый коридор". Однако там их ждала засада боевиков, обстрелявших солдат ВСУ.
- В результате 366 украинских военных погибли, 429 – получили ранения, 300 солдат взяли в плен, а еще 24 пропали без вести.
- 24 августа 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня памяти защитников Украины в тот день, когда произошли кровавые события под Иловайском.