В Офисе генпрокурора Ирины Венедиктовой рассказали, что первое направление – это расследование возможных халатных действий украинского военного командования. Их могли совершить еще во время планирования Иловайской операции, а также непосредственно при ее проведении.

Заметьте Передавал оккупантам информацию о ВСУ: на Донетчине осудили военного

Второе – расследование убийств украинских воинов. Трагедия произошла, когда военные АТО выходили из окружения в Иловайске.

Начальник департамента войны Юрий Рудь рассказал, что следствию удалось установить ряд нарушений. Их совершили при подготовке документов и планировании Иловайской операции.

Кроме того, выявили факт халатности. В частности, говорится об игнорировании разведывательной информации о вторжении россиян. Также зафиксировали слабое реагирование на изменение оперативных обстоятельств.

Сейчас привлечь кого-то из руководства к ответственности – невозможно. Все потому, что не установили причинно-следственную связь.

В то же время расследование продолжается.

Заметьте! Украинским правоохранителям удалось привлечь к ответственности 4 генералов страны-агрессора. Им заочно сообщили о подозрении в причастности к убийству украинских военных под Иловайском.

Освобождение Иловайска: главное

Украинские военные 28 августа 2014 года попали в окружение врагов.

Вооруженным силам удалось договориться о "зеленом коридоре". Он должен был дать возможность украинским военным выйти из окружения.

В то же время российские боевики подло расстреляли украинских героев.

Жертвами Иловайского котла стали 366 украинских воинов.

Иловайская трагедия: смотрите видео