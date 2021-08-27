За даними слідства, Росія скористалася тим, що українські військові погодилися скласти зброю і вийти через "зелений коридор". Про це на брифінгу повідомив голова Департаменту нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Юрій Рудь.
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Поки тривали переговори, росіяни укріплювали позиції
Юрій Рудь розповів, що провину російських силовиків доводить те, що під час переговорів про виведення українських військових, вони укріплювали свої позиції під Іловайськом.
Уже під час переговорів облаштовувалися вздовж узгоджених маршрутів засідки, укріплення, позиції для того, щоб надалі здійснити віроломне вбивство,
– заявив Рудь.
Також представник Офісу генерального прокурора додав, що російські солдати навмисно заходили в Україну без знаків ідентифікації, щоб і далі переконувати у своїй непричетності до війни на Донбасі.
Іловайська трагедія: головне
- 28 серпня 2014 року українські військові потрапили у вороже оточення. Командуванню ЗСУ вдалося домовитися про облаштування "зеленого коридору".
- Наступного дня військові ЗСУ в районі Іловайська склали зброю і погодилися вийти через "зелений коридор". Однак там їх чекала засідка бойовиків, які обстріляли солдатів ЗСУ.
- Внаслідок цього 366 українських військових загинули, 429 – отримали поранення, 300 солдатів узяли в полон, а ще 24 зникли безвісти.
- 24 серпня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення Дня пам'яті захисників України в той день, коли відбулися криваві події під Іловайськом.