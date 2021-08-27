За даними слідства, Росія скористалася тим, що українські військові погодилися скласти зброю і вийти через "зелений коридор". Про це на брифінгу повідомив голова Департаменту нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Юрій Рудь.

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Поки тривали переговори, росіяни укріплювали позиції

Юрій Рудь розповів, що провину російських силовиків доводить те, що під час переговорів про виведення українських військових, вони укріплювали свої позиції під Іловайськом.

Уже під час переговорів облаштовувалися вздовж узгоджених маршрутів засідки, укріплення, позиції для того, щоб надалі здійснити віроломне вбивство,

– заявив Рудь.

Також представник Офісу генерального прокурора додав, що російські солдати навмисно заходили в Україну без знаків ідентифікації, щоб і далі переконувати у своїй непричетності до війни на Донбасі.

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