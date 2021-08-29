Глава государства возложил цветы к Стене памяти павших, что на Трехсвятительской в Киеве. В церемонии чествования также приняли участие спикер Дмитрий Разумков, премьер Денис Шмыгаль и глава Офиса.

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В Минобороны зачитывали имена павших воинов

В Министерстве обороны в течение 40 минут зачитывали имена павших героев. В их честь раздавался скорбный звон и военный салют.

В 10:00 память погибших воинов почтили общенациональной минутой молчания. 29 августа на зданиях приспущены сине-желтые стяги.

Смотрите видео с церемонии памяти украинских защитников:



Смотрите фото возле Стены памяти павших / Фото Офиса Президента:

Решение о Дне памяти защитников приняли в 2019 году

Отметим, что День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность, основали в 2019 году. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский.