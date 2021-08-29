Глава держави поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих, що на Трьохсвятительській у Києві. У церемонії вшанування також взяли участь спікер Дмитро Разумков, прем'єр Денис Шмигаль та голова Офісу
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У Міноборони зачитували імена полеглих воїнів
У Міністерстві оборони протягом 40 хвилин зачитували імена полеглих героїв. На їхню честь лунав скорботний дзвін та військовий салют.
О 10:00 пам'ять загиблих воїнів вшанували загальнонаціональною хвилиною мовчання. 29 серпня на будівлях приспущені синьо-жовті стяги.
Дивіться відео з церемонії вшанування пам'яті українських захисників:
Дивіться фото біля Стіни пам'яті полеглих / Фото Офісу Президента:
Рішення про День пам'яті захисників ухвалили у 2019 році
Зазначимо, що День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність започаткували у 2019 році. Відповідний указ видав президент Володимир Зеленський.
Що відомо про Іловайську трагедію?
Наприкінці серпня 2014 року українські сили потрапили у вороже оточення під Іловайськом. Під час обстрілу та буквального розстрілу у так званому "зеленому коридорі" 366 українських військових загинули, 429 – отримали поранення, 300 – узяли в полон, а ще 24 зникли безвісти.