Згодом командування Збройних сил України домовилось про "зелений коридор". Проте окупанти не дотримались слова.

До теми Росія заздалегідь планувала Іловайський котел, – Офіс генпрокурора

Іловайський котел: що відомо про трагедію

У ніч з 23 на 24 серпня відбулось масштабне вторгнення окупанта на територію України – бійці ЗСУ опинилися в оточенні. Це трапилось через:

те, що російські війська увійшли в тил українського угрупування з території Росії;

а також дезертирство окремих українських підрозділів.

Згідно з інформацією Валерія Гелетея, що тоді був міністром оборони, співідношення українських військових до незаконних збройних формувань, контрольованих Росією, становило: 1 до 18 – особового складу, 1 до 11 – танків, 1 до 16 – бронетехніки, 1 до 15 – артилерії, 1 до 24 – "Градів".

Українські військові потрапили в оточення

Також в оточення бойовиків потрапили батальйони:

"Дніпро-1";

"Миротворець";

"Світязь";

"Херсон";

"Івано-Франківськ";

Донбас";

сили сектору "Б".

26 серпня керівництво АТО почало переговори з Генштабом збройних сил Росії. Говорили про те, щоб окупанти надали гарантії безпечних гуманітарних коридорів для виходу з оточення військовослужбовців ЗСУ й інших українських військових формувань.

Домовились про "зелений коридор"

28 серпня домовились про "зелений коридор", яким українські військові мали б вийти з російського оточення. Вихід мав відбуватись 2 колонами.

У ніч з 28 на 29 серпня Володимир Путін сам давав "гарантії" гуманітарного коридору та можливості виходу українських бійців.

Згодом російська сторона передала тодішному керівнику Генштабу України Віктору Муженку умову – виходити без техніки.

Вранці 29 серпня українці бійці почали вихід. Та всі домовленості грубо порушили бойовики – українських бійців почали цинічно обстрілювати.

Іловайська трагедія

У коментарі "Суспільному" військовий медик Всеволод Стеблюк, який був на Донбасі від початку липня 2014 пригадав – до Іловайська його батальйон "Миротворець" відправили 22 серпня. Зайшли до міста в День Незалежності. Вони зайняли залізничне депо.

Під час виходу 29 серпня колону Всеволода Стеблюка розбили. Він з пораненими бійцями покинув авто і лежав на полі.

Орієнтовно через 4 години побачив російського офіцера. Стаблюк дістав посвідчення Червоного хреста та в жилеті підійшов до нього. Російський військовий дозволив забрати поранених. Медик пригадав, що з офіцером домовився зокрема й завдяки фотографії діда, який пройшов Другу Світову війну.

29 серпня Стеблюк врятував 17 людей.

За 2 дні на старому авто вивіз та врятував близько 90 українських бійців.

Загинуло 366 бійців, поранення отримали 429

Згідно з інформацією за 2017 рік, внаслідок цинічних обстрілів бойовиків Україна зазнала страшних втрат:

загинуло 366 українських воїнів;

429 – отримали поранення;

300 – потрапили у полон;

24 бійці – зникли безвісти.

У Офісі генпрокурора, напередодні 7 роковин Іловайської трагедії, пообіцяли розсекретити матеріали проваджень щодо трагічних подій.

Слідчі допитали вже понад 900 потерпілих та свідків, дослідили понад 1 600 бойових документів. Розповіли, що 70 із 300 томів кримінального провадження є секретними.

Зверніть увагу! В Україні 29 серпня – День пам'яті захисників України. Зокрема, у цей день згадують полеглих під час Іловайської трагедії. У містах та селах згадують подвиг героїв, які не повернулись з війни з окупантом.

До речі, Офіс генерального прокурора під час розслідування Іловайської трагедії заявив, що російські збройні сили спланували вбивство українських військових. Адже під час переговорів про виведення українських військових, вони вже укріплювали свої позиції під Іловайськом.