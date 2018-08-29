15:09
29 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
23°C 17°C
  • четверг
    25°C 14°C
  • пятница
    25°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. П – Путин, П – Писсуар. Суперсобянин супермэр
Вєсті Кремля
21:17, 28 августа
Вести.UA. Порохоронец Савченко. Танцы с дырками
Вєсті.UA
19:13, 28 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Иловайский котел: кровавый август украинской истории

1087 Читати новину українською
Иловайский котел: четвертая годовщина
Иловайский котел: четвертая годовщина / radiosvoboda.org

Четыре года назад 29 августа на Донбассе начался выход украинских военных из Иловайского котла. Это одна из самых черных страниц в истории независимой Украины. 24 канал вспоминает, как все было.

Почему украинские военные пошли на Иловайск

Иловайск расположен в 40 километрах от Донецка и в 12 км от трассы Н-21 – это главная артерия, которая соединяет Луганск с Донецком. Также город был важным железнодорожным узлом. Взяв под огневой контроль вышеупомянутую трассу Н-21 и выйдя на северные окраины Макеевки, украинские воины взяли бы в кольцо пророссийских боевиков в Донецке. Это позволило бы отрезать террористов от снабжения – у них закончились патроны, снаряды и горючее. Поэтому, на первый взгляд, Иловайск был ключом к победе украинской армии на Донбассе и неминуемого поражения врага.

Читайте также: Неопалимые: воспоминания бойцов, вышедших из Иловайского котла

И уже четыре года назад начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что в августе 2014 года в Иловайск уже не был важным стратегическим местом. В июле – да, а в августе, когда под нашим контролем было Кутейниково, совершенно не обязательно было любой ценой брать Иловайск. Кутейниково уже давало нам возможности перерезать железнодорожное сообщение с Россией, а именно – железнодорожную ветку, которая идет через Амвросиевку, Кутейниково на Иловайск, Макеевку и Донецк.

Іловайський котел
Иловайск после боев (фото: ukropnews.com)

Сегодня доподлинно не известно, почему был приказ взять Иловайск. Детали военной операции до сих пор засекречены. Известно, что операция имела широкий размах – более 300 километров по фронту. Стоит напомнить, что с мая по июль 2014 года силы АТО провели ряд успешных операций по освобождению Мариуполя и других городов и поселков Донбасса.

10 августа 2014 года украинские герои начали операцию по освобождению Иловайска.

Что такое Иловайский котел?
(в нескольких словах)
Это события на фронте в конце августа 2014 года. После того, как украинские войска пошли в наступление на Иловайск в Донецкой области, Россия отправила на Донбасс 8 батальонно-тактических групп кадровых российских военных (23-24 августа). Силы противника превосходили в 17 раз. Украинские бойцы оказались в кольце врага. Путин предложил нашим воинам выйти без оружия так называемыми "зелеными коридорами". Утром 29 августа колонны украинцев начали выходить из Иловайска и были предательски расстреляны российскими военными. В этих боях погибло 366 украинских воинов, 429 – получили ранения, 300 – попали в плен.

Иловайская трагедия: хронология событий

Большую часть города украинские воины взяли 18-19 августа. Москва не захотела мириться с поражением и отправила на Донбасс в Иловайск 8 батальонно-тактических групп кадровых российских военных.

Читайте также: После Иловайска самым трудным было сказать маме, что я иду на войну: история добровольца

В ночь с 23 на 24 августа 2014 года 3,5 тысячи российских солдат, 60 танков и столько же орудий пересекли украинско-российскую границу. Как свидетельствуют материалы следствия, российские военные были одеты как украинские подразделения, что запрещено Женевской конвенцией.

Наши воины попали в плотное кольцо врага, который имел значительное численное преимущество. В "котле" оказались батальоны "Донбасс", "Днепр-1", батальоны МВД "Херсон", "Свитязь" и "Миротворец", "Шахтерск", а также сводная рота 93-й и 17-й бригад Вооруженных сил Украины, батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", "Донбасс" и силы сектора "Б". Без воды, еды и боеприпасов...

Выход из Иловайского котла: смотрите видео

 

Вся страна мыслями была там, с нашими героями. И официальные лица до последнего уверяли, что ситуация под контролем.

"Военные, которые вышли из Иловайска, говорили, что какое-то время у них еще были шансы прорваться и с боем выйти из города. Но руководство решило договориться о гарантиях безопасности и "зеленом коридоре" для выхода наших войск. Таким образом террористы выиграли еще несколько дней. За это время россияне успели обустроить огневые позиции вдоль будущего "зеленого коридора", превращая его в "коридор смерти", – вспоминает волонтер, основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Читайте также: Почему вещи погибших в Иловайской трагедии бойцов нашли закопанными: известны циничные подробности

Ветеран войны на Донбассе, стрелок-санитар батальона "Донбасс" Сергей Мищенко рассказывает, что сообщение о блокировании ВСУ в Иловайске отправлялись в Генштаб еще за 5 дней до закрытия "котла", 23 августа. Однако руководство было на параде в Киеве и не отвечало на звонки, а заместители начальника Генштаба отвечали так: "Мы это уже проходили, такие доклады уже были, это дезинформация".

На мой взгляд, замы не хотели портить своему руководству праздник плохими докладами,
– предположил боец батальона "Донбасс".

Руководитель Генштаба Виктор Муженко включился в процесс только 25 августа. По словам бойца, полностью заблокированными они были 27-го числа, а до этого времени еще были пути выхода.

Іловайський котел: вбиті та поранені
Еще до 27 августа раненых вывозили на Волноваху. На фото – раненый в Иловайске боец (фото Маркияна Лисейко)

Соотношение украинских и российских войск было таким:

  • личный состав – 1 до 18;
  • танки – 1 до 11;
  • бронетехника – 1 до 16;
  • артиллерия – 1 до 15;
  • "Грады" – 1 до 24.

Кроме того, оккупационные войска имели мощное подкрепление вдоль восточного рубежа Украины – не менее 45 тысяч военнослужащих и сотни единиц мощной военной техники.

Пока начальник Генштаба Украины договаривался с российским военным руководством о "зеленом коридоре", оккупанты уже готовили ловушки на пути украинских бойцов. Поэтому и затягивали переговоры. Известно, что в течение 26-28 августа состоялось 12 телефонных разговоров между Муженко и заместителем начальника Генштаба вооруженных сил России Богдановским.

Кремлевский карлик Владимир Путин, не подтверждая вторжение регулярной российской армии в Украину, призвал так называемых "ополченцев" гарантировать украинцам безопасный выход из окружения по согласованным маршрутам.

Читайте также: В "Иловайском котле" были серьезные нарушения с обеих сторон, – доклад ООН

Организованные колонны украинских бойцов начали выходить так называемому "зеленому коридору" 29 августа в 8:15. И были цинично расстреляны в упор... Обещания Путина, как всегда, оказались лживыми.

В эти черные дни независимой Украины погибло 366 украинских воинов, 429 – получили ранения, 300 – попали в плен. Это только по официальным данным. Потери вооружения и военной техники достигли суммы 300 миллионов гривен. Украинская армия понесла самые большие одновременные потери за всю историю войны на Донбассе.

Іловайська трагедія
В боях под Иловайском была уничтожена большая часть украинской техники (фото: ukropnews.com)


Иловайский котел: фото разрушенной украинской техники (ukropnews.com)

Но украинские герои шли не без боя. Генштаб отправлял на передовую все, что было в наличии. Украинская артиллерия ежедневно поражала новые цели. Бои были жестокие, для многих – последние. Сегодня в украинской разведке говорят, что в боях за Иловайск Вооруженные силы России потеряли свыше 200 человек, пророссийские боевики – 300 человек. Фронт сотрясался взрывами вплоть до 5 сентября, когда были подписаны всем известные минские соглашения...

Кто виноват?

Прежде всего стоит отметить, что до сих пор, спустя 4 года после трагедии, никого не наказали.

Два года назад генпрокурор Юрий Луценко оправдывался, что тогда Украину спасли только минские соглашения.

Много кто критикует минские соглашения. Теперь я уже могу сказать, что в момент, когда регулярные российские войска зашли в тыл наших в Иловайск, между Иловайском и Киевом был один батальон. Один!
– сказал Луценко.

Читайте также: Луценко раскрыл шокирующие данные о АТО: между Иловайском и Киевом стоял один батальон

Также, по его словам, вторжение российских регулярных войск на территорию Украины стало ключевым фактором окружения украинских военных. Однако он не исключает вероятных ошибок, а возможно даже преступных действий со стороны руководства ВСУ.

Тогдашний министр обороны Валерий Гелетей возлагает всю вину на Путина, который не выполнил обещания.

Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко не исключает, что в штурме Иловайска в 2014 году могли быть заинтересованы некоторые политики или бизнесмены.

Однако все это лишь заявления, виновных так и не нашли и не наказали.

Іловайський котел загиблі
Кладбище погибших во Иловайском воинов. Здесь похоронено около 200 бойцов, большинство из них – неопознанные (фото Ирины Ромалийской)

Эти события показали всему миру, что против украинцев на Донбассе воюет настоящая регулярная российская армия. А также дали огромный урок – Путину ни за что нельзя доверять, любой компромисс с ним – это ловушка.

Героизм украинских военных неоценим. Почтите их память в эти дни, ведь именно благодаря мужественным украинским воинам мы недавно отпраздновали 27-ю годовщину независимости. Вечная слава героям...

И помните эти слова Александра Ирванца:

Міг інакший би бути сьогодні парад.
Міг не наш би бути сьогодні парад,
Якби він свого часу не вперся.

24 СЕРПНЯ. ВЕЧІР ПІСЛЯ ПАРАДУ Міг інакший би бути сьогодні парад. Міг не наш би бути сьогодні парад, Якби він свого...

Опубліковано Олександром Ірванцем  Середа, 24 серпня 2016 р.

 

Автор: Соломія Ніколайчук
Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Украина – Россия Публикации Иловайская трагедия АТО Статьи
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Наличный курс валют 22 ноября: евро и доллар резко подскочили
 22 ноября 2017 , 18:55
Государство или не государство – как получится, – российский политик о планах Путина на Украину
 25 сентября 2017 , 23:05
25-летний игрок "Шахтера" закончил карьеру и стал футбольным агентом
 17 июля 2016 , 16:58
"Динамо" передало подарки детям-чернобыльцам
 28 декабря 2016 , 10:14
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук