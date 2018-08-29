Иловайский котел: кровавый август украинской истории

Четыре года назад 29 августа на Донбассе начался выход украинских военных из Иловайского котла. Это одна из самых черных страниц в истории независимой Украины. 24 канал вспоминает, как все было.

Почему украинские военные пошли на Иловайск

Иловайск расположен в 40 километрах от Донецка и в 12 км от трассы Н-21 – это главная артерия, которая соединяет Луганск с Донецком. Также город был важным железнодорожным узлом. Взяв под огневой контроль вышеупомянутую трассу Н-21 и выйдя на северные окраины Макеевки, украинские воины взяли бы в кольцо пророссийских боевиков в Донецке. Это позволило бы отрезать террористов от снабжения – у них закончились патроны, снаряды и горючее. Поэтому, на первый взгляд, Иловайск был ключом к победе украинской армии на Донбассе и неминуемого поражения врага.

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И уже четыре года назад начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что в августе 2014 года в Иловайск уже не был важным стратегическим местом. В июле – да, а в августе, когда под нашим контролем было Кутейниково, совершенно не обязательно было любой ценой брать Иловайск. Кутейниково уже давало нам возможности перерезать железнодорожное сообщение с Россией, а именно – железнодорожную ветку, которая идет через Амвросиевку, Кутейниково на Иловайск, Макеевку и Донецк.



Иловайск после боев (фото: ukropnews.com)

Сегодня доподлинно не известно, почему был приказ взять Иловайск. Детали военной операции до сих пор засекречены. Известно, что операция имела широкий размах – более 300 километров по фронту. Стоит напомнить, что с мая по июль 2014 года силы АТО провели ряд успешных операций по освобождению Мариуполя и других городов и поселков Донбасса.

10 августа 2014 года украинские герои начали операцию по освобождению Иловайска.

Что такое Иловайский котел?

(в нескольких словах)

Это события на фронте в конце августа 2014 года. После того, как украинские войска пошли в наступление на Иловайск в Донецкой области, Россия отправила на Донбасс 8 батальонно-тактических групп кадровых российских военных (23-24 августа). Силы противника превосходили в 17 раз. Украинские бойцы оказались в кольце врага. Путин предложил нашим воинам выйти без оружия так называемыми "зелеными коридорами". Утром 29 августа колонны украинцев начали выходить из Иловайска и были предательски расстреляны российскими военными. В этих боях погибло 366 украинских воинов, 429 – получили ранения, 300 – попали в плен.

Иловайская трагедия: хронология событий

Большую часть города украинские воины взяли 18-19 августа. Москва не захотела мириться с поражением и отправила на Донбасс в Иловайск 8 батальонно-тактических групп кадровых российских военных.

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В ночь с 23 на 24 августа 2014 года 3,5 тысячи российских солдат, 60 танков и столько же орудий пересекли украинско-российскую границу. Как свидетельствуют материалы следствия, российские военные были одеты как украинские подразделения, что запрещено Женевской конвенцией.

Наши воины попали в плотное кольцо врага, который имел значительное численное преимущество. В "котле" оказались батальоны "Донбасс", "Днепр-1", батальоны МВД "Херсон", "Свитязь" и "Миротворец", "Шахтерск", а также сводная рота 93-й и 17-й бригад Вооруженных сил Украины, батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", "Донбасс" и силы сектора "Б". Без воды, еды и боеприпасов...

Выход из Иловайского котла: смотрите видео

Вся страна мыслями была там, с нашими героями. И официальные лица до последнего уверяли, что ситуация под контролем.

"Военные, которые вышли из Иловайска, говорили, что какое-то время у них еще были шансы прорваться и с боем выйти из города. Но руководство решило договориться о гарантиях безопасности и "зеленом коридоре" для выхода наших войск. Таким образом террористы выиграли еще несколько дней. За это время россияне успели обустроить огневые позиции вдоль будущего "зеленого коридора", превращая его в "коридор смерти", – вспоминает волонтер, основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

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Ветеран войны на Донбассе, стрелок-санитар батальона "Донбасс" Сергей Мищенко рассказывает, что сообщение о блокировании ВСУ в Иловайске отправлялись в Генштаб еще за 5 дней до закрытия "котла", 23 августа. Однако руководство было на параде в Киеве и не отвечало на звонки, а заместители начальника Генштаба отвечали так: "Мы это уже проходили, такие доклады уже были, это дезинформация".

На мой взгляд, замы не хотели портить своему руководству праздник плохими докладами,

– предположил боец батальона "Донбасс".

Руководитель Генштаба Виктор Муженко включился в процесс только 25 августа. По словам бойца, полностью заблокированными они были 27-го числа, а до этого времени еще были пути выхода.



Еще до 27 августа раненых вывозили на Волноваху. На фото – раненый в Иловайске боец (фото Маркияна Лисейко)

Соотношение украинских и российских войск было таким:

личный состав – 1 до 18;

танки – 1 до 11;

бронетехника – 1 до 16;

артиллерия – 1 до 15;

"Грады" – 1 до 24.

Кроме того, оккупационные войска имели мощное подкрепление вдоль восточного рубежа Украины – не менее 45 тысяч военнослужащих и сотни единиц мощной военной техники.

Пока начальник Генштаба Украины договаривался с российским военным руководством о "зеленом коридоре", оккупанты уже готовили ловушки на пути украинских бойцов. Поэтому и затягивали переговоры. Известно, что в течение 26-28 августа состоялось 12 телефонных разговоров между Муженко и заместителем начальника Генштаба вооруженных сил России Богдановским.

Кремлевский карлик Владимир Путин, не подтверждая вторжение регулярной российской армии в Украину, призвал так называемых "ополченцев" гарантировать украинцам безопасный выход из окружения по согласованным маршрутам.

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Организованные колонны украинских бойцов начали выходить так называемому "зеленому коридору" 29 августа в 8:15. И были цинично расстреляны в упор... Обещания Путина, как всегда, оказались лживыми.

В эти черные дни независимой Украины погибло 366 украинских воинов, 429 – получили ранения, 300 – попали в плен. Это только по официальным данным. Потери вооружения и военной техники достигли суммы 300 миллионов гривен. Украинская армия понесла самые большие одновременные потери за всю историю войны на Донбассе.



В боях под Иловайском была уничтожена большая часть украинской техники (фото: ukropnews.com)



Иловайский котел: фото разрушенной украинской техники (ukropnews.com)

Но украинские герои шли не без боя. Генштаб отправлял на передовую все, что было в наличии. Украинская артиллерия ежедневно поражала новые цели. Бои были жестокие, для многих – последние. Сегодня в украинской разведке говорят, что в боях за Иловайск Вооруженные силы России потеряли свыше 200 человек, пророссийские боевики – 300 человек. Фронт сотрясался взрывами вплоть до 5 сентября, когда были подписаны всем известные минские соглашения...

Кто виноват?

Прежде всего стоит отметить, что до сих пор, спустя 4 года после трагедии, никого не наказали.

Два года назад генпрокурор Юрий Луценко оправдывался, что тогда Украину спасли только минские соглашения.

Много кто критикует минские соглашения. Теперь я уже могу сказать, что в момент, когда регулярные российские войска зашли в тыл наших в Иловайск, между Иловайском и Киевом был один батальон. Один!

– сказал Луценко.

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Также, по его словам, вторжение российских регулярных войск на территорию Украины стало ключевым фактором окружения украинских военных. Однако он не исключает вероятных ошибок, а возможно даже преступных действий со стороны руководства ВСУ.

Тогдашний министр обороны Валерий Гелетей возлагает всю вину на Путина, который не выполнил обещания.

Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко не исключает, что в штурме Иловайска в 2014 году могли быть заинтересованы некоторые политики или бизнесмены.

Однако все это лишь заявления, виновных так и не нашли и не наказали.



Кладбище погибших во Иловайском воинов. Здесь похоронено около 200 бойцов, большинство из них – неопознанные (фото Ирины Ромалийской)

Эти события показали всему миру, что против украинцев на Донбассе воюет настоящая регулярная российская армия. А также дали огромный урок – Путину ни за что нельзя доверять, любой компромисс с ним – это ловушка.

Героизм украинских военных неоценим. Почтите их память в эти дни, ведь именно благодаря мужественным украинским воинам мы недавно отпраздновали 27-ю годовщину независимости. Вечная слава героям...

И помните эти слова Александра Ирванца:

Міг інакший би бути сьогодні парад.

Міг не наш би бути сьогодні парад,

Якби він свого часу не вперся.