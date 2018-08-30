Как могли выйти украинские военные из окружения под Иловайском: Муженко вспомнил те события

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко утверждает, что украинские военные в Иловайске в 2014 году имели несколько вариантов выхода из окружения, кроме маршрутов, согласованных с Россией под так называемый "зеленый коридор".

Об этом он сообщил в комментарии для документального фильма о событиях под Иловайском в 2014 году, отрывок из которого опубликовал на своей странице в Facebook.

Читайте также: Дали достойный отпор россиянам, они собрали три КамАЗа "двухсотых", – воин о боях за Иловайск

"Вопрос возникает, почему группировка, которая была в Иловайске, выходила по согласованными под выход, под "зеленый" коридор, маршрутами? А это действительно, маршруты были согласованными, относительно точек как оно должно быть, по времени, кроме того, в составе колонны были и российские военные пленные. Это должно было служить определенной гарантией нашего безопасного выхода, но, к сожалению, произошло совсем иначе. То есть, никто не обращал внимания на своих пленных в составе этих колонн. И есть информация о том, что погибли несколько из них", – подчеркивает один из руководителей Вооруженных сил.

По его словам, еще было два варианта в той ситуации, если бы действительно был выход.

"Предлагался вариант или выходить наверх, к северу туда, через Зугрэс. Кстати, часть батальона "Донбасс", когда я уже потом общался с некоторыми бойцами, так и вышла, небольшим количеством, но туда по направлению Шахтерска и затем вышли на с соединение с нашим подразделением. Как раз вышли в районе Зуевка – там находилась 25 воздушно-десантная бригада. Это был тоже вариант", – добавляет он.

Также Муженко рассказал об еще одном варианте выхода из Иловайска.

"На широком фронте малыми колоннами по 10-15 машин, а не по 70-80 и 90, выходить. Такая возможность была, и это тоже подтверждено выходом 9-го батальона, выходом 40-го батальона в район Мариуполя, то есть на юг", – говорит военный.

Как отметил глава Генштаба ВСУ, выбрали именно такой момент, поскольку знали, что там было предварительное согласование, были гарантии на тактическом уровне, от командиров тех российских подразделений, и они же сопровождали эти же колонны, на начальном этапе.

"По меньшей мере половину пути российские военные сопровождали эти колонны, и задерживали эти колонны, и сознательно не давая организовать соответствующую оборону, организовать систему огня для более эффективного поражения", – убеждает он.

Читайте также: Украинские военные могли удерживать Иловайск в 2014-м не одну неделю, – Муженко

В то же время Муженко утверждает, хотя выход был назначен на 3:00 ночи, но по факту он начался в 8:30, то есть через 5 часов.

"Затем выход, на небольшой скорости, как раз и позволили русским войскам занять оборону, окопаться, создать эффективную систему огня, и как следствие мы имеем большое количество погибших, раненых, ну и пленных. Причем потери на двух маршрутах отличались, поскольку на одном из них еще были бои, взамен на другом было больше пленных", – вспомнил генерал-майор.