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Как могли выйти украинские военные из окружения под Иловайском: Муженко вспомнил те события

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Муженко рассказал об альтернативных вариантах выхода украинских сил с Иловайска
Муженко рассказал об альтернативных вариантах выхода украинских сил с Иловайска / Соцсети

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко утверждает, что украинские военные в Иловайске в 2014 году имели несколько вариантов выхода из окружения, кроме маршрутов, согласованных с Россией под так называемый "зеленый коридор".

Об этом он сообщил в комментарии для документального фильма о событиях под Иловайском в 2014 году, отрывок из которого опубликовал на своей странице в Facebook.

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"Вопрос возникает, почему группировка, которая была в Иловайске, выходила по согласованными под выход, под "зеленый" коридор, маршрутами? А это действительно, маршруты были согласованными, относительно точек как оно должно быть, по времени, кроме того, в составе колонны были и российские военные пленные. Это должно было служить определенной гарантией нашего безопасного выхода, но, к сожалению, произошло совсем иначе. То есть, никто не обращал внимания на своих пленных в составе этих колонн. И есть информация о том, что погибли несколько из них", – подчеркивает один из руководителей Вооруженных сил.

По его словам, еще было два варианта в той ситуации, если бы действительно был выход.

"Предлагался вариант или выходить наверх, к северу туда, через Зугрэс. Кстати, часть батальона "Донбасс", когда я уже потом общался с некоторыми бойцами, так и вышла, небольшим количеством, но туда по направлению Шахтерска и затем вышли на с соединение с нашим подразделением. Как раз вышли в районе Зуевка – там находилась 25 воздушно-десантная бригада. Это был тоже вариант", – добавляет он.

Также Муженко рассказал об еще одном варианте выхода из Иловайска.

"На широком фронте малыми колоннами по 10-15 машин, а не по 70-80 и 90, выходить. Такая возможность была, и это тоже подтверждено выходом 9-го батальона, выходом 40-го батальона в район Мариуполя, то есть на юг", – говорит военный.

Как отметил глава Генштаба ВСУ, выбрали именно такой момент, поскольку знали, что там было предварительное согласование, были гарантии на тактическом уровне, от командиров тех российских подразделений, и они же сопровождали эти же колонны, на начальном этапе.

"По меньшей мере половину пути российские военные сопровождали эти колонны, и задерживали эти колонны, и сознательно не давая организовать соответствующую оборону, организовать систему огня для более эффективного поражения", – убеждает он.

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В то же время Муженко утверждает, хотя выход был назначен на 3:00 ночи, но по факту он начался в 8:30, то есть через 5 часов.

"Затем выход, на небольшой скорости, как раз и позволили русским войскам занять оборону, окопаться, создать эффективную систему огня, и как следствие мы имеем большое количество погибших, раненых, ну и пленных. Причем потери на двух маршрутах отличались, поскольку на одном из них еще были бои, взамен на другом было больше пленных", – вспомнил генерал-майор.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявлял, что Иловайск не был стратегическим центром, который надо было взять любой ценой. Также, по его словам, тогда украинские военные имели немного информации о некоторых объектах инфраструктуры на Донбассе, а запросы в министерства и Кабмин не давали никаких результатов. Поэтому, предполагает он, вопрос штурма Иловайска в 2014 году, прежде всего, решали некоторые политики и бизнесмены.

Теги: Война на Донбассе История Иловайская трагедия Вооруженные Силы Украины Виктор Муженко Новости Украины
Источник: 24 канал
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