После визита президента Зеленского в Швецию, Данию и Нидерланды была поставлена точка по вопросу предоставления Украине самолетов F-16. Вернее, промежуточная точка. Теперь мы знаем, какие именно F-16 мы получим (напомним, это большая семья с разными возможностями). Для начала будут F-16 Block 20 MLU от Дании и Нидерландов. 24 Канал проанализировал, какое вооружение к F-16 могла бы получить Украина.

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Обратите внимание! Большим преимуществом F-16 является то, что эти самолеты строились как универсальная платформа для разных видов оружия, в частности широкой номенклатуры ракет класса "воздух – воздух" и "воздух – земля". Некоторые из этих снарядов (прежде всего – AIM-120 (AMRAAM)) уже есть в Украине, но для их применения приходилось "мудрить" и адаптировать под существующие самолеты (Су-24М и МиГ-29).



Появление F-16 широко открывает для Украины дверцу магазина "все для эскалации".

О первой ласточке уже начали писать СМИ. Издание Forbes, в частности, на днях сообщило об активном интересе Украины к ракетам AGM-158 JASSM или просто JASSM.

Что известно о ракетах JASSM и какая у них цена

JASSM – это современная американская высокоточная авиационная ракета производства Lockheed Martin. Название – это традиционное для оружейной индустрии США сокращение – Joint Air-to-Surface Standoff Missile (дословно – "Единая ракета класса" воздух – земля").

"Единая" – потому что эта ракета разрабатывалась как унифицированное оружие для всех типов самолетов – от F-15E и F-16 до F-35, B2 и B-52.

По характеристикам JASSM похожа на своих европейских коллег – Storm Shadow, Scalp EG и TAURUS. Главное отличие: их много и американская промышленность способна сделать их еще больше, а соответственно и дешевле.

F-16 еще не совместим с Storm Shadow или SCALP, но он совместим с JASSM. Соединив F-16 с JASSM, украинская авиация могла бы удвоить мощь глубокого удара. Расширение крылатых ракет ВВС Украины может помочь Киеву достичь одной из главных целей – освобождения Крымского полуострова от 9 лет российской оккупации,

– объяснил аналитик корпорации RAND в Калифорнии Бринн Таннехилл.

Проект начал разрабатываться после завершения холодной войны в середине 90-х годов, основная идея – применение вне зоны работы вражеских систем ПВО.

Этим объясняется еще одно важное качество ракет JASSM – их дальнобойность. На испытания, работу над ошибками (первые боевые стрельбы завершились неудачами) и борьбу с бюрократией ушло более 10 лет.

JASSM на охоте / фото Пентагона

Проект некоторое время вообще был под вопросом как слишком дорогой для налогоплательщиков, но наконец здравый смысл победил, а американские ВВС получили свои ракеты.

Справочно! Одна ракета AGM-158A стоит примерно 1,5 миллиона долларов, но при серийном производстве цена падает до вполне приличных 400 000 долларов.

В современной версии ракеты имеют дальность от 360 до 980 км (для версии JASSM-ER). Их основные цели – вражеские бункеры, укрепления, мосты и средства ПВО .

. Проникающая боевая часть WDU-42/B (J-1000) ракеты имеет массу 450 килограммов. Это позволяет проникать в грунт на глубину до 24 метров и пробивать железобетонные плиты толщиной до 2 метров.



Страшный сон для бункерного деда Путина / фото Пентагона

В настоящее время в мире насчитывается более 2 000 ракет такого типа. В настоящее время JASSM находится на вооружении США и союзников по НАТО: Великобритании, Польши и Финляндии. Также JASSM находится на вооружении Королевских воздушных сил Австралии и Марокко.

AGM-158 JASSM – основные характеристики

разработка и производство – Локхид Мартин (США),

Локхид Мартин (США), в строю – с 2003 года,

с 2003 года, класс – "воздух – земля (поверхность)",

земля (поверхность)", система управления – инерциальная (ИНС) с коррекцией по данным,

инерциальная (ИНС) с коррекцией по данным, конструкция – аэродинамическая низкоплановая,

носители – F-15E, F-16C/D, F-A-18E/F, F-35C, B-1B, B-2, B-52Н,

F-15E, F-16C/D, F-A-18E/F, F-35C, B-1B, B-2, B-52Н, длина – 4,27 метра,

4,27 метра, размах крыльев – 2,4 метра,

2,4 метра, масса – 1020 килограммов,

1020 килограммов, дальность – от 360 километров,

от 360 километров, точность – 3 метра,

3 метра, боевая часть – 450 килограммов,

450 килограммов, масса взрывчатого соединения – 109 килограммов (малочувствительное взрывчатое вещество AFX-757),

109 килограммов (малочувствительное взрывчатое вещество AFX-757), стоимость – 1,5 миллиона долларов.

Как JASSM уничтожает цели: смотрите видео



Когда AGM-158 JASSM получат в ВСУ

Пока вопрос открыт. США по известным только им причинам довольно долго сопротивлялись и не желали отдавать Украине свои самолеты. Так же может быть и с ракетами (собственно уже есть в ситуации с ATACMS), поэтому легкими переговоры о передаче JASSM точно не будут.

Но есть и хорошие новости – похоже, переговоры уже начались, по крайней мере, Украина направила в Пентагон соответствующий запрос.



JASSM в ожидании / фото Пентагона

Сейчас украинские пилоты уже начали обучение на F-16. Ожидается, что в начале 2024 первые самолеты уже поднимутся в украинское небо.

Вот этот отрезок времени и есть в запасе у украинской и мировой дипломатии, чтобы убедить США (самого большого и сильнейшего союзника Украины) в том, что "самолеты летят" невозможно без "будем всех бомбить", а бомбить лучше всего проверенными AGM-158 JASSM .

Важным моментом является то, что это не забытый проект со складов, а вполне актуальный. Если будет политическая воля, заводам "Локхид Мартин" не придется что-то придумывать, а просто нажать на кнопку "пуск".

Есть ли подводные камни?

Не без этого. F-16 – это большая семья самолетов, о чем вы уже читали в начале. Машины, которые летают начиная с 1970-х годов, имеют множество разновидностей и модернизаций.

Те истребители, которые нам предоставят Дания и Нидерланды – модернизация начала 1990-х (F-16A/B по проекту MLU (Mid-Life Upgrade), программа реализована нидерландской компанией "Фоккер" по американской лицензии), то есть это проекты тех времен, когда JASSM не было даже в чертежах, соответственно, они и не предусмотрены как носители этих ракет.

Носителями JASSM являются уже более поздние модели – F-16C/D. Об их передаче Украине пока не сообщалось (при этом США имеет почти 1000 этих устаревших самолетов), они есть также и у Греции. Собственно, желание иметь свои ракеты JASSM стало одной из причин перехода Нидерландов на F-35 и согласие на передачу F-16 Киеву.

Именно поэтому необходимо оказывать давление на руководство США и лично президента Байдена, ведь без ракет JASSM самолеты F-16 не смогут в полной мере продемонстрировать свою силу, а соответственно не станут определяющим фактором на поле боя в Украине, где война ежедневно уносит жизни лучших. Сейчас имеем удивительную нерешительность Вашингтона, которая оборачивается для нас очень тяжелой ценой.

Кстати говоря, на 2024 год ожидается пополнение в семье – старт производства модернизированной стелс-ракеты AGM-158 JASSM-XR. А она имеет дальность до 1900 километров и боевую часть до 910 килограммов. Украине для начала хватит и 360 километров и 450 килограммов.

Факт запроса Украины относительно ракет JASSM, о котором пишет Forbes, намекает, что Силы обороны имеют план по их применению, впрочем, хотелось, чтобы таких "головоломок" было меньше, а союзники передавали уже готовые решения, ведь это не "подарки", а инвестиция в собственную безопасность.