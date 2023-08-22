Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что самолеты F-16 – "это то оружие, которое сможет изменить все", пишет 24 Канал. По его словам, оккупанты пользуются авиационной поддержкой, что препятствует наступлению Сил обороны Украины.
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F-16 важны для наземных операций Сил обороны
"Сегодня мы видим огромную авиационную активность (врага – 24 Канал) на наших радарах, на наших мониторах. Это не позволяет сегодня нашим наземным войскам эффективно проводить наступательные действия, освобождать наши территории", – сказал Игнат.
Оккупанты активно пользуются авиационной поддержкой, то есть вертолетами, истребителями, бомбардировщиками и штурмовиками. Кроме того, как сказал Игнат, захватчики пользуются поддержкой собственного ПВО, которое у россиян достаточно мощное.
Следовательно, спикер Воздушных Сил подчеркнул, что нужно очистить небо, которое по силам самолетам F-16 с их богатым спектром вооружения.
Юрий Игнат отметил, что кроме передачи F-16 важно, чтобы партнеры поставляли Украине полезную нагрузку к истребителям. По его словам, оружие, которое способны нести самолеты F-16, может довольно быстро отправить на дно российские корабли, уничтожить вражеские склады, командные пункты и летательные аппараты разных типов.
Резюмируя Игнат добавил, что Украина ожидает получить F-16 "хороших модификаций, которые смогут обеспечить этот результат".
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Украина получит истребители: ключевое
- США одобрили передачу Украине истребителей F-16, после чего Нидерланды и Дания сообщили, что поставят нашей стране 61 самолет. Украина получит 42 самолета F-16 от Нидерландов и еще 19 – от Дании.
- Важно отметить, что обучение украинских пилотов уже началось. Так, в Данию прибыло 70 украинцев, среди которых не только пилоты, но и авиаторы. Добавим, что обучать украинских пилотов согласилась Греция. В США заявили, что готовы присоединиться к обучению украинцев, в случае необходимости.
- Пока неизвестно, какой именно модификации F-16 передадут Украине. В основном F-16 разделяют на три поколения. По данным СМИ на балансе Дании и Нидерландов истребители в версии F-16AM Block 20 MLU. Эта модификация представляет собой эквивалент Block 50/52, то есть теоретически равна самолетам второго поколения.