Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что самолеты F-16 – "это то оружие, которое сможет изменить все", пишет 24 Канал. По его словам, оккупанты пользуются авиационной поддержкой, что препятствует наступлению Сил обороны Украины.

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F-16 важны для наземных операций Сил обороны

"Сегодня мы видим огромную авиационную активность (врага – 24 Канал) на наших радарах, на наших мониторах. Это не позволяет сегодня нашим наземным войскам эффективно проводить наступательные действия, освобождать наши территории", – сказал Игнат.

Оккупанты активно пользуются авиационной поддержкой, то есть вертолетами, истребителями, бомбардировщиками и штурмовиками. Кроме того, как сказал Игнат, захватчики пользуются поддержкой собственного ПВО, которое у россиян достаточно мощное.

Следовательно, спикер Воздушных Сил подчеркнул, что нужно очистить небо, которое по силам самолетам F-16 с их богатым спектром вооружения.

Юрий Игнат отметил, что кроме передачи F-16 важно, чтобы партнеры поставляли Украине полезную нагрузку к истребителям. По его словам, оружие, которое способны нести самолеты F-16, может довольно быстро отправить на дно российские корабли, уничтожить вражеские склады, командные пункты и летательные аппараты разных типов.

Резюмируя Игнат добавил, что Украина ожидает получить F-16 "хороших модификаций, которые смогут обеспечить этот результат".

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