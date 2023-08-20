По его словам, Украина получит 42 самолета западного образца. Он подчеркнул, что такое количество только первоначальное для нашего государства.

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Зеленский рассказал детали о получении F-16

Владимир Зеленский подчеркнул, что он премьер-министром Нидерландов Марком Рютте договорился о количестве F-16, которое будет предоставлено Украине. Это произойдет после тренировки наших пилотов и инженеров.

42 самолета. И это только начало,

– сказал глава государства.

Президент отметил, что эти самолеты Украина использует для того, чтобы "держать российских террористов подальше от украинских городов и сел". Он заверил, что это еще один шаг к усилению воздушного щита Украины.

В заключение он поблагодарил Нидерландов за позицию по предоставлению истребителей F-16 Украине. Зеленский заверил, что наше государство обязательно восторжествует врага в этой войне.

Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды по F-16