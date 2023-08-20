По его словам, Украина получит 42 самолета западного образца. Он подчеркнул, что такое количество только первоначальное для нашего государства.
К теме F-16 уже был в Украине, – командующий Воздушными силами рассказал, зачем прилетали истребители
Зеленский рассказал детали о получении F-16
Владимир Зеленский подчеркнул, что он премьер-министром Нидерландов Марком Рютте договорился о количестве F-16, которое будет предоставлено Украине. Это произойдет после тренировки наших пилотов и инженеров.
42 самолета. И это только начало,
– сказал глава государства.
Президент отметил, что эти самолеты Украина использует для того, чтобы "держать российских террористов подальше от украинских городов и сел". Он заверил, что это еще один шаг к усилению воздушного щита Украины.
В заключение он поблагодарил Нидерландов за позицию по предоставлению истребителей F-16 Украине. Зеленский заверил, что наше государство обязательно восторжествует врага в этой войне.
Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды по F-16
- Владимир Зеленский вместе с первой леди и командой 20 августа прибыли в Нидерланды. Там у них были переговоры с премьер-министром страны Марком Рютте.
- По словам главы государства, главный вопрос, который они должны обсудить во время встречи – поставки F-16 в Украину. Также на повестке дня был Глобальный саммит мира, Формула мира и привлечение государства-террориста к ответственности.
- Стоит отметить, что днем ранее Зеленский посетил Швецию. Там ему удалось детализировать договоренность о совместном производстве боевых машин CV90 в Украине, а также их локализации производства и ремонтов.
- Кроме того, украинские защитники уже начали испытания на истребителях Gripen. Глава государства подчеркнул, что работает над тем, чтобы Украина получила эти самолеты.
- К тому же, Владимир Зеленский и первая леди встретились с Королем Швеции Карлом XVI Густавом и Королевой Сильвией.