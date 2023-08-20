Об этом в эфире национального марафона рассказал командующий Воздушными силами Николай Олещук. По его словам, наши пилоты уже имели опыт эксплуатации F-16, передает 24 Канал.
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F-16 прилетал в Украину
Олещук отметил, что сейчас наше государство занимается подготовкой взлетно-посадочных полос, чтобы подстроить их к требованиям эксплуатации F-16. Он подчеркнул, что эти самолеты уже прилетали и садились в Украину.
Самолет F-16 был в Украине. Он садился на наших аэродромах. Мы проводили совместное обучение с его пилотами,
– сказал командующий Воздушными силами.
Он также подчеркнул, что некоторые эксперты манипулируют, что у истребителей F-16 вроде бы слабая передняя стойка и из-за этого самолеты не смогут сесть в аэродромах нашего государства. Несмотря на это, Олещук опроверг всю эту информацию.
"Я недавно был в Швеции и профессиональному пилоту JAS 39 Gripen задал простой вопрос, потому что передняя стойка JAS 39 Gripen такая же, как и у F-16. Получил ответ, что она достаточно мощная и устойчивая, и не будет проблем, чтобы этот самолет, как и F-16, садился и взлетал на вашем аэродроме", – подчеркнул он.
В то же время, он заверил, что наше государство уже проводит реконструкцию аэродромов, улучшает покрытие и инфраструктуру аэропортов. По его словам, Украина строит новые защитные сооружения, поэтому все после их прибытия в наше государство, наши военные смогут их принять.
В заключение генерал заметил, что для обслуживания одного самолета нужно будет привлекать много людей. Поэтому государство занимается подбором этого персонала.
Обучение украинских пилотов на F-16: что известно
- Соединенные Штаты 18 августа официально объявили о передачу Украине самолетов F-16 от третьих стран. Это решение было принято после того, как Нидерланды и Дания озвучили свои запросы.
- Тогда Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил решительную поддержку этому шагу. Он также выразил приверженность Соединенным Штатам предоставить Украине истребители и содействовать обучению украинских пилотов.
- Министр обороны Алексей Резников также подчеркнул, что группа украинских пилотов, инженеров и техников начала обучение на самолетах F-16. Эта комплексная программа не только сосредоточена на совершенствовании их технических навыков, но также включает в себя специализированное обучение английскому языку, поскольку базовое владение иностранным языком не отвечает требованиям этой подготовки.