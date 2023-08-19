Об этом 24 Каналу заявил министр обороны Украины Алексей Резников, отметив, что раскрывать подробности этих учений не будет.

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"Обучение уже началось", – заявил Резников.

Министр обороны Украины отметил, что 11 стран-партнеров вошли в самолетную коалицию. А лидерство по проекту обучения украинских пилотов, техников и инженеров взяли Нидерланды и Дания.

Когда завершатся обучение

По словам Алексея Резникова, о завершении этих учений сообщат инструкторы, когда будут видеть, как украинские пилоты, инженеры и техники воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой.

Этот период подготовки в виде обучения будет потрачен на то, чтобы продолжить проект по пониманию, когда у нас будут самолеты непосредственно. А еще главное – сколько,

– подчеркнул министр обороны Украины.

Однако важно еще то, какая именно оружие будет на истребителях. Ведь без радаров самолет не видит, а без пулеметов, ракет и снарядов – не оружие, а только носитель. Поэтому когда партнеры будут принимать решение, какая страна и сколько готова передать самолеты, будут обращаться за согласием на это к США.

"Каждая страна будет получать такое разрешение и будет говорить: "Я готов передать такое количество самолетов". Соответственно, с запчастями, возможностью обеспечения. "Я готов передать такое количество ракет или авиационных бомб, или чего-то еще". Тогда будет ясна вторая часть проекта", – отметил Алексей Резников.

Что надо для того, чтобы F-16 уже выполнял задания

В настоящее время эта вторая часть, по словам министра обороны, пишется. Резников подчеркнул, что не сомневается в том, что Воздушные силы ВСУ будут применять истребители F-16. Однако когда именно – вопрос пока открыт.

Минимальный срок на подготовку пилотов – 6 месяцев,

– сказал министр обороны Украины.

Эти термины стали понятны после того, как два опытных украинских пилота прошли тестирование в США. Согласно уровню их подготовки и способностей стало ясно, что нормальный минимум для обучения именно такой.

"Кто-то может скорее сможет. Люди талантливы. Но чтобы не было иллюзий, может так случиться, что доля летчиков будет готова за 5 месяцев, а инженеры и техники не будут готовы. А самолет – очень сложная система. Одного пилота недостаточно", – сказал министр обороны Украины.

Поэтому самолет не сможет выполнять боевое задание, если нет закрепленной за ним команды. Однако сколько нужно времени для подготовки инженеров и техников – неизвестно.

"Чтобы строить оправданные ожидания – минимум 6 месяцев. Но не разочаровывайтесь, если это будет больше", – добавил Резников.

Важно! Полное интервью с министром обороны Украины Алексеем Резниковым смотрите на ютубе 24 Канала позже.

Что известно об обучении украинских пилотов на F-16