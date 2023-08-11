Как отмечают журналисты, первая группа из шести украинских пилотов не овладеет западными истребителями мгновенно. Говорят, что это может произойти разве что летом следующего года. Соответствующие заявления сделали высокопоставленные украинские чиновники и военные.

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В чем состоят трудности

Прежде всего, они связаны с задержками со стороны западных партнеров. Они не способствовали, если не тормозили, реализацию программы обучения для пилотов из Украины.

В WP подчеркивают, что график демонстрирует разрыв между:

сторонниками нашего государства, считающими F-16 частью долгосрочной обороны Украины;

самим Киевом, который "отчаянно требует, чтобы истребители как можно быстрее достигли боевого пространства".

В издании отмечают, что воздушные суда считают критически важными для борьбы с российскими захватчиками.

Изменения происходят, но медленно

Следует понимать, что больше года назад Джо Байден отвергал просьбу Украины предоставить F-16. А уж в мае 2023 года свою позицию он изменил. Более того, заявил, что поддерживает идею обучения украинских пилотов на этих воздушных судах. Да и поддержал передачу самолетов другим государствам.

Собственно, возглавить процесс обучения вызвались Дания и Нидерланды. Это дало надежду, что вскоре эти воздушные суда будут защищать небо над Украиной.

Но есть одно "но". Учебу постоянно переносили. Наконец в августе стало известно, что первые несколько пилотов отправились на овладение F-16. А это значит, что ближайшие полгода думать об этих воздушных судах в небе над Украиной – не получится.

И это существенная проблема. Ведь с помощью F-16 мы могли бы иметь значительное преимущество в небе. Это был бы важный компонент для уничтожения российских ракет, враг выпускаемых ежедневно. А еще с помощью этих самолетов можно было бы ускорить деоккупацию, прикрывая наших защитников с воздуха.

В Украине критикуют промедление

Западных партнеров подверг критике главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он недоволен тем, что союзники выжидают, когда наши военные проведут широкомасштабное контрнаступление без современной военно-воздушной силы. Он отмечал важность F-16, чтобы конкурировать с врагом в воздухе и иметь преимущество.

Обратим внимание, что оккупанты взялись за уничтожение портовой инфраструктуры Украины. По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, такими темпами у нас за 2 – 3 месяца не останется вообще портов. Она напомнила, что ВСУ остро нуждаются в F-16. Ими можно будет бить по системам вооружения России и ее кораблям, из которых враг выпускает ракеты.

Михаил Подоляк в эфире телемарафон призвал не торопиться с выводами. По его словам, следует сначала дождаться результатов обучения. После этого будет строиться логистика, чтобы самолеты могли поступать в Украину.

Но я не вижу здесь такого термина, о котором вы говорите (до следующего лета – 24 Канал). Опять же, все эти анонимные источники, комментирующие это… имеют две цели. Первая: это обязательный хайп. Вторая: определенно депрессия,

– подчеркнул он.

Последнее, по мнению Подоляка, должно было бы натолкнуть нас на мысль, как "слить" войну.

В заключение добавим, что в День Воздушных сил ВСУ Владимир Зеленский испытал на себе симулятор F-16. Он не только "полетал" на западном истребителе, но и "попал" в виртуальную цель – Ту-95.