Руководительница Объединенного пресс-центра сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк заявила, что Россия заблокировала практически все украинские порты. Она напомнила, как государство-террорист после своего срыва зернового соглашения усилило удары по большому порту Одессы и другим южным городам Украины.

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Как Украина может защититься от террора России

В интервью западным СМИ Гуменюк подчеркнула, что наше государство нуждается в современной системе ПВО и ПРО.

Нам нужна система противоракетной и противовоздушной обороны. Усиленная, мощная, современная и способная противостоять тем типам ракет, которые использует против нас враг,

– сказала она.

Также представительница ОК "Юг" напомнила, что ВСУ нуждаются в F-16. Эти американские истребители способны поражать системы вооружения России и ее корабли. По ее словам, хотя у Украины уже есть западные системы обороны, включая Patriot, государство-террорист каждый раз совершенствует свою тактику и не останавливается.

Гуменюк привела пример, как страна-агрессорка одновременно применила гиперзвуковые, крылатые и противокорабельные ракеты. Как пояснила она, наши оборонные средства рассредоточены, и не все они способны противостоять этой угрозе.

К чему стремится страна-агрессорка

Как объяснила Гуменюк, Россия хочет доминировать в Черном море.

Через два-три месяца у нас может не быть больше портов,

– предупредила спикер ОК "Юг".

Поэтому Киев рассчитывает на добрую волю западных партнеров касательно своевременной поставки систем ПВО Украине.

Зачем Россия заблокировала зерновую инициативу