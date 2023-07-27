Россия будет прибегать к провокациям. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.

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Агрессор будет создавать реальную угрозу для гражданских судов

По всей вероятности, пытаясь убедить всех в господстве в Черном море, Россия будет прибегать к провокациям. Будет создавать угрозу или реальную опасность для гражданских судов под другими флагами, обвиняя в этом Украину,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Заметила, что предварительная подготовка оккупантов заключалась в том, что они неоднократно заявляли, что Украина атаковала разными странными средствами, вроде подводных, надводных дронов, морских их корабли.

"То есть они (россияне – 24 Канал) создавали мнение в обществе о том, что Украина агрессивна и может атаковать любые суда в Черном море", – подчеркнула руководитель пресс-центра.

Добавила, что сначала захватчики провели обучение по сценарию вероятной атаки на гражданское судно: как это будет развиваться, какое пространство займет, получит резонанс. Очевидно, что агрессор примеряется к тем провокациям, которые уже спланировал.

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Корабельная группировка врага в расширенном формате

Враг готовит корабельную группировку. Она представлена в расширенном формате. На этой неделе наши защитники не наблюдали меньше 14 вражеских кораблей в Черном море, а это достаточно много.

"Это тоже говорит о подготовке, будущем задействовании их в этих провокациях. О том, как они совершают провокации в Черном море, свидетельствует все наше наблюдение за ними от международных учений "Си Бриз" к любым другим провокациям, вокруг тех же самоходных буровых установок, работавших на шельфе Черного моря", – подытожила Гуменюк.

Обратите внимание! Ночью 27 июля российские террористы атаковали портовую инфраструктуру Одещины. В общей сложности было два пуска ракет "Калибр". К сожалению, есть попадание в один из портов. Погиб охранник.