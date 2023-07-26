Заместитель председателя Государственного департамента США Ведант Патель во время брифинга заявил, что государства, чьи суда сейчас находятся в Черном море, с трудом отреагируют на возможную атаку атаки России по их кораблям. Об этом пишет 24 Канал.
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В Черном море суда из каждого уголка мира
По словам Веданта Пателя, в акватории Черного моря находятся корабли из каждого уголка мира. И государства, привлеченные к зерновому коридору и чьи суда сейчас находятся в акватории, обещают "серьезно отреагировать" в случае российской атаки по их кораблям.
Я уверен, что соответствующие страны легко не отреагируют, если Россия атакует эти корабли,
– сказал чиновник.
По его мнению, особенно тревожен факт, что эти суда принимали участие в Черноморской зерновой инициативе, доставляя зерно и продукты из Украины в государства, которые очень нуждаются в этой продукции. Такая ситуация может сделать эти корабли особенно уязвимыми и подверженными риску в случае возможной атаки со стороны России.
Оккупанты готовят провокацию в Черном море
- После того как Россия вышла из "зернового соглашения", в стране-агрессоре заявили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики военных грузов".
- 25 июля Госдеп США сообщил, что имеет разведывательные данные о планах России По данным разведки, Кремль готовится к возможной атаке в Черном море и нападение может произойти под флагом другой страны.
- 26 июля в Минобороны Британии сообщили, что Россия направила корвет, чтобы перехватить торговые корабли в Черном море.