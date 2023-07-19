Соответствующее заявление сделало минобороны страны-агрессора 19 июля.

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С 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов,

– говорится в сообщении.

В ведомстве террористов добавили, что страны, под флагами которых будут идти суда, будут считаться вовлеченными в войну.

"Низка морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлена временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям выданы в установленном порядке", – отметило российское минобороны.

Важно! В результате последних российских обстрелов в порту Черноморска было уничтожено 60 тыс. тонн зерна, которое должны были вывезти по условиям "зерновой инициативы".

Что этому предшествовало