Відповідну заяву зробило міноборони країни-агресора 19 липня.

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З 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів,

– йдеться в повідомленні.

У відомстві терористів додали, що країни, під прапорами яких йтимуть судна, будуть вважатися залученими до війни.

"Низка морських районів у північно-західній та південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря оголошено тимчасово небезпечними для судноплавства. Відповідні інформаційні попередження про відкликання гарантій безпеки мореплавцям видано в установленому порядку", – зазначило російське міноборони.

Важливо! Внаслідок останніх російських обстрілів в порту Чорноморська було знищено 60 тис. тонн зерна, яке мали вивезти за умовами "зернової ініціативи".

Що цьому передувало