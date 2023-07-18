Какие преимущества получила Украина от зерновой сделки, почему Россия вышла из нее, есть ли шансы на продление договоренностей и решится ли Эрдоган сделать резкие шаги по отношению к Путину – читайте в материале 24 Канала.

Интересное мнение Зачем России ажиотаж с зерновой сделкой

Как и для чего была одобрена зерновая сделка

Полномасштабное вторжение россиян заблокировало большинство украинских портов в Черном море, а постоянные обстрелы и минирование фактически сделали невозможным судоходство в регионе. После провала российского блицкрига и планов высадки десанта в Одессе оккупанты решили взять украинское побережье в блокаду.

Это решение поставило страны Африки и Юго-Восточной Азии на грань голода.

Обратите внимание! По оценкам экспертов, пострадать в результате российской авантюры могли более 200 миллионов человек, ведь именно Украина была важным игроком на рынке зерна и зерна и обеспечивала страны так называемого "Глобального Юга" жизненно необходимыми продуктами.





В 2021 году Китай и Египет были двумя крупнейшими рынками для украинского зерна. Они обеспечивали треть экспорта зерна из Украины / Инфографика "ЭП"

Летом 2022 года под давлением ООН и при активном посредничестве Турции был найден выход из ситуации. Он получил название Черноморская зерновая инициатива или зерновая сделка:

Она предусматривала разблокирование украинских портов так называемой Большой Одессы (морских портов "Южного", "Черноморск" и Одесского морского порта) для поставок продовольствия, в частности, в страны, оказавшиеся на грани голода из-за россиян.

Также соглашение определяло безопасный коридор для прохода судов с украинским зерном на Босфор, где они должны были проходить совместную инспекцию, после чего должны следовать в пункт назначения.

Договор был заключен 22 июля 2022 года в историческом дворце турецких султанов Долмабахче в Стамбуле. Особенностью сделки стало то, что Украина ничего не подписывала напрямую с государством-агрессором, ведь соглашение было оформлено как договоры между Украиной, ООН и Турцией, а также ООН, Турцией и Россией.



Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генсек ООН Антониу Гутерриш, глава Минобороны Турции во время подписания зерновой сделки, 22 июля 2022 года / фото Getty Images

Результаты нашей Черноморской зерновой инициативы красноречивы: почти 33 миллиона тонн агропродукции было экспортировано в 45 государств мира. 60% объемов ушли в страны Африки и Азии, в частности Алжир, Тунис, Ливию, Египет, Кению, Эфиопию, Сомали, Судан… Также пошли и в Китай, и в Индию, и в Бангладеш, в Индонезию, Пакистан, Ирак, Ливан, Йемен… Очень важно – наш продовольственный экспорт позволяет спасать жизнь в таких странах, как Йемен и Сомали… разных людей… разной религии, разного этнического происхождения… Но они все равно имеют право на жизнь,

– президент Зеленский в обращении к нации, 17 июля 2023 года, рассказал о годе работы зерновой сделки.

Зерновая сделка в поражающих цифрах

Украина в целом экспортировала 32,9 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции:

17 миллионов тонн кукурузы,

9 миллионов тонн пшеницы,

по 2 миллиона тонн подсолнечного шрота и подсолнечного масла.

Крупнейшие импортеры

Китай (24%);

Испания (18%);

Турция (10%).

Зерно для всех

44% поставок пришлись на страны с высоким уровнем дохода;

37% – с более высоким средним доходом;

с более высоким средним доходом; 17% – на страны с более низким средним доходом;

на страны с более низким средним доходом; 3% – в страны с низким доходом.



Зерновая сделка в цифрах / Инфографика 24 Канала

Почему Россия против зерновой сделки

Государство-агрессор с самого начала было против зерновой сделки и было фактически принуждено к его подписанию. Большую роль здесь сыграл и генсек ООН Антониу Гутерриш (его приезд в Киев Россия "приветствовала" массированным ракетным обстрелом), но, пожалуй, ключевым было участие турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

Политик, считающий себя наследником османских султанов, показал силу и фактически дожал своего "друга" Путина, вынужденного подчиниться.

Свое "фе" Путин демонстрировал не Эрдогану, а Украине – Россия уже на следующий день после заключения зерновой сделки совершила массированный ракетный обстрел Одесского морского порта, а дальше постоянно искала поводы, чтобы саботировать соглашение или вообще из него выйти.

"Меньше 24 часов понадобилось Российской Федерации, чтобы ракетным ударом по территории порта города Одесса подвергнуть сомнению договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе", – спикер МИД Украины Олег Николенко констатировал коварство россиян 23 июля 2022 года.

Для России сам факт существования зерновой сделки был репутационным фиаско. Она свидетельствовала о слабости Путина, который не сумел навязать собственную волю Украине, а тамошние ура-патриоты вообще называли спасение от голода миллионов людей "договорняком" между Путиным и "коллективным Западом".

Тогда же были разоблачены факты воровства россиянами украинского зерна и попытки его продать в Турции, Сирии и Египте. Так стало ясно, что кроме террора и шантажа Россия использует блокаду Черного моря для грабежа и нечестной конкуренции.

До 24 февраля 2022 года Россия и Украина были прямыми конкурентами на мировом рынке зерна и одними из его крупнейших игроков.

Турецкий флот – страшный сон для России

Первоначально сделка заключалась до 19 ноября 2022 года, однако, в конце октября Россия попыталась в одностороннем порядке выйти из нее. Причиной демарша стала атака 29 октября якобы украинских надводных дронов на военные корабли оккупантов в бухте Севастополя.

Эффект рейда умных машин был ошеломляющим и россияне заявили, что они прошли беспрепятственно, использовав маршрут "зернового коридора". На этом основании Россия заявила о своем выходе из сделки.

Но против этого был Реджеп Эрдоган. В следующем году его ждали президентские выборы и он не желал показывать слабость. 2 ноября 2022 года Эрдоган также в одностороннем порядке возобновил зерновую сделку и участие России в ней. После этого России и Путину ничего не оставалось как вернуться к выполнению соглашения.

В противном случае россиян ждало противостояние с турецким флотом. И оно точно было бы не в пользу Москвы, ведь Нахимова или Корнилова среди современных россиян нет.



Турецкий флот достаточно мощный, чтобы нагнать страх на Россию / Фото ВМС Турции / Sabah

Конец сделки или чего хотела Россия

После попытки жалкого демарша России сделку несколько раз едва ли не автоматически продлевали. В последний раз это было сделано 17 мая 2023 года сроком на два месяца.

Параллельно Россия прибегла к шантажу. В Москве неоднократно заявляли, что не продлят сделку без выполнения ее условий. Условия эти постоянно менялись, но не менялась риторика Путина.

Чего хотела Россия

подключение "Россельхозбанка" к системе платежей SWIFT;

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса";

Одесса"; частичное снятие санкций и размораживание активов русских компаний;

разблокирование транспортной логистики и снабжение запчастей.

Ультиматум россиян завис в воздухе и исполнять его хотел разве что генсек ООН Гутерриш. В Украине же шантаж Кремля вызвал лишь улыбку – в Киеве хорошо знают, что с террористами переговоры не ведут.

К тому же одно из своих требований россияне устранили собственноручно – во время боев в Донецкой области артиллерия оккупантов вывела из строя аммиакопровод "Тольятти – "Одесса", чем сама себе выстрелила в ногу.





Транзит аммиака по территории Украины / Инфографика RFI

16 июля 2023 года Одесский порт покинуло последнее судно, действовавшее в рамках зерновой сделки, а 17 июля Россия официально сообщила ООН, что выходит из Черноморской зерновой инициативы.

Чтобы закрепить эффект, на следующий день, 18 июля 2023 года, россияне нанесли комбинированный массированный удар крылатыми ракетами "Калибр" и иранскими дронами по Одесчине, в частности, были нанесены разрушения портам, в которых до сих пор хранится украинское зерно.

Китай и Запад недовольны

Саботаж России осудил весь цивилизованный мир. США и ЕС призвали Москву немедленно вернуться к выполнению сделки и своим обязательствам. В России в ответ лишь довольно потирали руки и объявили демарш большой победой, а некоторые даже назвали местью за очередное разрушение "Керченского моста".

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Не стали молчать и в Китае. Поднебесная получала 24% поставок в рамках зерновой сделки. Для Пекина демарш России стал неприятным моментом и они выпустили традиционное для себя коммюнике в духе "за все хорошее и против всего плохого", но тональность документа предполагала, что зерновая сделка должна продолжаться.

Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива и дальше будет сбалансированной и полностью реализованной… Китайская сторона готова усилить коммуникацию и сотрудничество со всеми сторонами для содействия большему международному консенсусу и обеспечения глобальной продовольственной безопасности,

– спикер МИД КНР Мао Нин обеспокоена нарушением баланса в мире.

Чего ждать дальше

Пока в России наслаждались возможностью "насолить" цивилизованному миру и обречь на голодную смерть миллионы людей, представители адекватной части планеты думали о том, как решить проблемы.

Лидерство в этом вопросе проявили Украина и Турция. 17 июля президент Зеленский в обращении к нации заявил, что направил официальное письмо президенту Турции Эрдогану и генсеку ООН Гутерришу с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате, то есть без России.

Несмотря на демарш россиян, Украина не планирует закрывать зерновой коридор. Об этом громко заявил президент Зеленский.

К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что готовы, если Украина будет выпускать грузы с зерном, а Турция будет пропускать, все готовы продолжать поставки зерна,

– Владимир Зеленский в интервью журналистам из Африки 17 июля рассказал о вариантах преодоления российского демарша.

Россия уже отреагировала на это заявление угрозами спикера Путина.

Попытки продлить зерновую сделку без участия России должны учитывать риски, связанные с тем, что маршрут вывоза зерна проходит вблизи района боевых действий,

– Песков 18 июля угрожает мирным кораблям и их экипажам от имени России.

Слово за Эрдоганом – как будет действовать военный флот Турции

Турецкий лидер уже проявил себя как приверженный Украине политик. После визита президента Зеленского в Стамбул и личных переговоров турецкий лидер предпринял несколько показательных шагов:

публично и сердечно поддержало вступление Украины в НАТО;

прекратил выкручивать руку Швеции и разморозил процесс евроинтеграции Турции;

вернул Украине интернированных героических командиров "Азова", чем спровоцировал истерику у россиян;

дал добро на передачу Украине современного оружия, в частности, САУ T-155 Firtina;

благословил общий проект с Baykar, символично, но именно в июле 2023 года в Украине начали строить завод по производству БПЛА Bayraktar.

Зеленский провел мощные переговоры с Эрдоганом в Турции: смотрите видео

Ко всему этому следует добавить громкие заявления Эрдогана по поводу зерновой сделки:

14 июля 2023 года Эрдоган снова попытался поставить Путина на шпагат и заявил, что тот согласен на продление зерновой сделки. Такую цитату распространило агентство AFP, но впоследствии его удалило. Но в Reuters продолжают стоять на своем.

Также представители Эрдогана неоднократно говорили, что вопросы согласуют на личной встрече турецкого лидера и российского диктатора в августе (напомним, Путин находится в международном розыске, но Турция не обязана выдавать международного преступника Гааге).

Интересно, что представители Путина говорят об августовской встрече очень осторожно, но, похоже, снова будут поставлены перед фактом.

Если августовская встреча Эрдогана и Путина не состоится или не будет иметь положительных для мира результатов, вполне возможно, что мы увидим реализацию силового варианта решения проблемы.

Черновик мы уже видели в ноябре 2022 года, когда Россия вынуждена была вернуться к выполнению сделки фактически под давлением Анкары. Теперь же турецкий военный флот может взять на себя задачи по сопровождению и обеспечению безопасности кораблей.

Российские пропагандисты сейчас чуть ли не в один голос кричат, что Турция "на это не пойдет". Однако оснований для их иррациональной уверенности не так и много. Эрдоган показал себя на международной арене как сильный игрок и, похоже, не собирается прогибаться под Путина.

Обратите внимание! После победы на выборах президента он сменил риторику и теперь всем своим видом показывает, что хочет дружить с ЕС и США. 11 июля Эрдоган встретился в Вильнюсе с президентом Байденом, после чего лидеры двух стран объявили о начале нового этапа отношений.



Безусловно, за 75 минут встречи Эрдоган и Байден успели обсудить немало, в том числе и вопросы безопасности. И это точно не понравится России, ведь говорится уже даже не о "ятагане в спину", а неприкрытом противостоянии.

Операция в Аденском заливе – почему стоит о ней вспомнить

Следует напомнить и о том, как цивилизованный мир решал схожие проблемы раньше. Классическим примером здесь является натовская операция Ocean Shield в Аденском заливе против сомалийских пиратов. Она началась в 2009 году и завершилась в 2016 полным разгромом корсаров.

Кстати, Украина и Россия были приглашенными участниками операции. В частности, в 2013 году боевую задачу в Аденском заливе выполнял фрегат ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" под командованием капитана второго ранга Романа Пятницкого.



Гетман Сагайдачный разгонял пиратов в Аденском заливе / Фото ВМС Украины

Конечно, у сомалийских пиратов, в отличие от российских, не было ядерного оружия, и это сейчас главная проблема. Впрочем, в истории есть и другие примеры. Даже с участием России, точнее Российской империи, к наследию которой постоянно апеллирует Путин, хоть и не имеет никакого юридического права на это.

Формально современная Россия является правопреемницей именно СССР, официально отказавшегося от всего наследия Российской империи.

Речь идет о так называемом "вооруженном нейтралитете" коалиции европейских государств во главе с Россией, Данией и Швецией, который подорвал попытки британской блокады своих восставших колоний в Северной Америке и существенно помог США в войне за независимость. В настоящее время роль коалиции может сыграть Турция (военные корабли других государств, согласно Конвенции Монтре, не могут заходить в Черное море).

Все шаги Эрдогана после победы на выборах свидетельствуют о целостной и последовательной политике на сближение с Западом и поддержку Украины. Похоже, что Турция наконец-то выбрала сторону. Это означает, что дела у России плохи, кроме ядерных проектов она ничего не может предложить Анкаре. Тем не менее цена поддержки Москвы или хотя бы просто нейтральности непомерно возрастают для Турции.

Турков точно не испугают слова Пескова и у них есть чем ответить на российские угрозы, однако есть ощущение, что до этого не дойдет – Россия в очередной раз проглотит оскорбление и согласится на возобновление зерновой сделки. А "народу" тот же Песков радостно сообщит, что Россия наконец-то получила какие-то "гарантии" и спасла "Глобальный Юг" от голода. И только "военкоры" с грустью назовут это очередным "договорняком".