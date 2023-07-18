Об этом 24 Каналу сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он напомнил, что так же оккупанты обстреливали украинские города в первый день, как только зерновое соглашение было подписано.
Смотрите также Поставка снарядов и отказ России от "зернового соглашения": Зеленский обратился к украинцам
"Таким образом враг решил, так сказать, "отметить" это событие, как это было, когда соглашение только подписывалось. Они это делают для того, чтобы показать: без России безопасно зерновой договор действовать не может", – отметил спикер.
Это единственное, на что они способны
Собственно, завершение действия соглашения о вывозе зерна по Черному морю, а также удар по Крымскому мосту накануне спровоцировали оккупантов "дать ответ", – единственный, на который они способны, – бить по гражданской инфраструктуре.
"В небе над Одесской областью в течение двух часов ночью продолжалось тяжелое воздушное сражение: сначала атаковали беспилотниками, чтобы истощить нашу систему ПВО, а затем – "Калибрами", – сказал Сергей Братчук.
Ночной обстрел был предсказуем: смотрите видео
Ракетоносители на боевом дежурстве
Российские ракетоносители в последние дни постоянно находятся на боевом дежурстве.
"Предварительно, их было 12, но по крайней мере половину они уже использовали, поэтому, возможно, сейчас пойдут на снаряжение. Будет ли замена для них в этой группировке – покажет время и мониторинг ситуации", – добавил спикер.
Война России с Украиной: последние события
- В ночь с 17 на 18 июля в небе над Украиной ПВО уничтожило 38 воздушных целей. Россияне выпустили более 30 "Шахедов" и ракеты "Калибр".
- 17 июля российские оккупанты обстреляли город Белополье в Сумской области: в результате теракта погибли три женщины, пострадали шесть сотрудников ГСЧС.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк предостерегла украинцев относительно новых ракетных атак и сообщила, что враг пополнил запасы иранских "Шахедов".
- Глава МИД Великобритании заявил, что мир не может допустить, чтобы война в Украине затягивалась. Также он сказал, что Россия должна немедленно вывести войска из Украины и разблокировать Черное море.