Об этом 24 Каналу сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он напомнил, что так же оккупанты обстреливали украинские города в первый день, как только зерновое соглашение было подписано.

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"Таким образом враг решил, так сказать, "отметить" это событие, как это было, когда соглашение только подписывалось. Они это делают для того, чтобы показать: без России безопасно зерновой договор действовать не может", – отметил спикер.

Это единственное, на что они способны

Собственно, завершение действия соглашения о вывозе зерна по Черному морю, а также удар по Крымскому мосту накануне спровоцировали оккупантов "дать ответ", – единственный, на который они способны, – бить по гражданской инфраструктуре.

"В небе над Одесской областью в течение двух часов ночью продолжалось тяжелое воздушное сражение: сначала атаковали беспилотниками, чтобы истощить нашу систему ПВО, а затем – "Калибрами", – сказал Сергей Братчук.

Ночной обстрел был предсказуем: смотрите видео

Ракетоносители на боевом дежурстве

Российские ракетоносители в последние дни постоянно находятся на боевом дежурстве.

"Предварительно, их было 12, но по крайней мере половину они уже использовали, поэтому, возможно, сейчас пойдут на снаряжение. Будет ли замена для них в этой группировке – покажет время и мониторинг ситуации", – добавил спикер.

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