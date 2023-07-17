Глава государства рассказал, что направил официальные письма президенту Турции Реджепу Эрдогану и Генсеку ООН Антониу Гутеррешу с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате, сообщает 24 Канал.

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Президент рассказал, что провел сегодня селектор.

Основательные доклады. Фронт, безопасность, снабжение снарядов. Командующие, руководители СБУ, руководители разведки – ГУР и внешней разведки. Министр внутренних дел, Минобороны. Подробно и ежедневно делаем все, чтобы наши воины имели все необходимое для активных действий,

– заявил украинский лидер.

Кроме этого, он поблагодарил каждого украинского спасателя, полицейского, волонтера и врача, кто спасает людей после российских обстрелов.

"Сегодняшние удары террористов по Сумщине, по Харьковщине, по Донбассу, по Херсонщине, по Запорожью точно не останутся без ответа от наших воинов", – подчеркнул Зеленский.

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