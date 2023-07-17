Об этом заявил министр обороны Алексей Резников. По его словам, это более четко раскроет и нормирует идею европейского и евроатлантического курса.

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Резников предлагает изменить Конституцию

Министр обороны отметил, что норма Конституции о недопущении расположения иностранных военных баз устарела.

Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а неким "центром взаимодействия и обмена опытом" или что-то еще. Но зачем? Надо убрать это ограничение, которое утратило актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций,

– считает Резников.

Он предложил дополнить статью 17 о защите суверенитета и территориальной целостности Украины тезисом, что наше государство самостоятельно выбирает механизмы обеспечения своей безопасности, в частности путем присоединения к международным договорам или организациям.

"Это более четко раскроет и нормирует идею европейского и евроатлантического курса, заложенную в абзаце 5 преамбулы", – объяснил глава Минобороны.

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