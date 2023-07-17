Об этом заявил министр обороны Алексей Резников. По его словам, это более четко раскроет и нормирует идею европейского и евроатлантического курса.
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Резников предлагает изменить Конституцию
Министр обороны отметил, что норма Конституции о недопущении расположения иностранных военных баз устарела.
Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а неким "центром взаимодействия и обмена опытом" или что-то еще. Но зачем? Надо убрать это ограничение, которое утратило актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций,
– считает Резников.
Он предложил дополнить статью 17 о защите суверенитета и территориальной целостности Украины тезисом, что наше государство самостоятельно выбирает механизмы обеспечения своей безопасности, в частности путем присоединения к международным договорам или организациям.
"Это более четко раскроет и нормирует идею европейского и евроатлантического курса, заложенную в абзаце 5 преамбулы", – объяснил глава Минобороны.
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В Вильнюсе прошел саммит НАТО: главное
- В столице Литвы 11-12 июля состоялся саммит Альянса. Президент Украины Владимир Зеленский подытожил его результаты и подчеркнул, что наше государство будет в НАТО. По его словам, за 2 дня до саммита удалось устранить любые сомнения и двусмысленности относительно будущего страны в блоке.
- В Институте изучения войны отметили, что во время саммита засвидетельствовали поражение целей России, якобы ставших "причиной" войны против Украины.
- Страны G7 также согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для нашего государства. Конкретные двусторонние соглашения будут подписаны впоследствии.
- По результатам саммита Киев также получит военную помощь. В частности, говорится, о дальнобойных ракетах, танках, ПВО и дронах.