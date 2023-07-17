Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, це чіткіше розкриє та унормує ідею європейського та євроатлантичного курсу.

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Резніков пропонує змінити Конституцію

Міністр оборони зауважив, що норма Конституції про недопущення розташування іноземних військових баз застаріла.

Зрозуміло, що за потреби можна знайти юридичну формулу, щоб не називати базу базою, а якимось "центром взаємодії та обміну досвідом" абощо. Але навіщо? Треба прибрати це обмеження, яке втратило актуальність, щоб знищити ґрунт для спекуляцій,

– вважає Резніков.

Він запропонував доповнити статтю 17 про захист суверенітету і територіальної цілісності України тезою, що наша держава самостійно обирає механізми забезпечення своєї безпеки, зокрема шляхом приєднання до міжнародних договорів чи організацій.

"Це більш чітко розкриє та унормує ідею європейського та євроатлантичного курсу, закладену в абзаці 5 преамбули", – пояснив очільник Міноборони.

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