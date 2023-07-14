Натомість західні партнери оголосили про чергові пакети військової допомоги для нашої країни. Яку саме зброю нам дадуть після саміту НАТО – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Далекобійні ракети

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про постачання Україні далекобійних ракет SCALP-EG – це французька назва тих самих ракет Storm Shadow. Про конкретну кількість і терміни постачання французький лідер не говорив.

Щоб ми могли дати українцям можливість завдавати глибоких ударів, зберігаючи при цьому ясність і послідовність нашої доктрини, ми вирішили поставити нові ракети,

– заявив Еммануель Макрон.

Так само наразі невідомо про те, в якій саме модифікації ці ракети надійдуть до України. Це може бути той самий експортний варіант, як й у випадку з Storm Shadow.

Такі ракети здатні долати відстань до 290 кілометрів. Натомість оригінальна версія ракет SS/SCALP-EG більш далекобійна – до 560 кілометрів.

Німеччина натомість відмовилася надавати Україні свої далекобійні ракети Taurus, дальність дії яких досягає 500 кілометрів. Міністр оборони Борис Пісторіус пояснив, що Німеччина побоюється ударів України по території Росії.

Про це ви детальніше можете прочитати в ексклюзивному інтерв'ю Бориса Пісторіуса 24 Каналу.

Водночас здивував своєю заявою про далекобійні ракети президент США Джо Байден. За його словами, питання постачання ракет ATACMS досі перебуває на розгляді Білого дому, але остаточних рішень поки немає.

Як працює ракета SS/SCALP-EG: дивіться відео

Бронетехніка

У цьому питанні партнери були значно більш щедрими. Саміт НАТО показав, що партнери готові продовжувати підтримувати український бронебійний кулак, який має звільняти окуповані території. Зокрема, нам пообіцяли:

танки Leopard 1A5 – 25 одиниць від Німеччини,

– 25 одиниць від Німеччини, БМП Marder – 40 одиниць від Німеччини,

– 40 одиниць від Німеччини, броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2 – 5 одиниць від Німеччини,

– 5 одиниць від Німеччини, броньовані машини сімейства CVR(T) (БТР FV103 Spartan , розвідувальна машина FV107 Scimitar , медвак FV104 Samaritan ) – 70 одиниць від Великої Британії,

, розвідувальна машина , медвак ) – 70 одиниць від Великої Британії, БТР Bushmaster – 30 одиниць від Австралії,

– 30 одиниць від Австралії, БМП Bradley – 32 одиниці від США,

– 32 одиниці від США, БТР Stryker – 32 одиниці від США.

Тут варто зауважити, що Австралія формально не є членом НАТО. Втім, держава підтримує тісні стосунки з Альянсом, а оголошення про новий пакет допомоги відбулося саме після зустрічі Володимира Зеленського з австралійським прем'єром Ентоні Албанізі на полях саміту.

Крім того, США оголосили про черговий пакет військової допомоги за 3 дні до початку саміту. Втім, цілком імовірно, що цей пакет напряму пов'язаний саме з зустріччю лідерів Альянсу – щоб анонсувати Україні потужне продовження збройної підтримки.

Крім того, Велика Британія надає Україні додаткові боєприпаси до танків Challenger 2, а також додатково ще 50 мільйонів фунтів на ремонт обладнання та військової техніки. Україна безмежно вдячна усім своїм партнерам, Великій Британії та особисто міністру оборони Бену Волесу за постійну підтримку нашого війська.



Нова партія бронетехніки від партнерів з НАТО / Інфографіка 24 Каналу

Артилерія

Тут вже основну роль відіграли США. В оголошеному за 3 дні до саміту НАТО новому пакеті військової допомоги Вашингтон пообіцяв Україні надати ще 31 155-міліметрову гаубицю.

Крім того, Штати надають додаткові 155-міліметрові артилерійські снаряди, зокрема касетні, а також 105-міліметрові снаряди. У пакет військової допомоги увійшли й додаткові боєприпаси до систем HIMARS.

Не забули про боєприпаси до артилерійських систем і німці. До пакету допомоги від Берліна також увійшли 20 тисяч артилерійських снарядів 155 калібру, а також 5 тисяч димових снарядів.

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Протиповітряна оборона

Тут вже головними ньюзмейкерами стали Німеччина та Норвегія. Обидві європейські держави вирішили підсилити українську систему ППО. Так, партнери пообіцяли нам:

ЗРК Patriot – 2 одиниці від Німеччини,

– 2 одиниці від Німеччини, ЗРК NASAMS – 2 одиниці від Норвегії.

Сполучені Штати Америки натомість оголосили у своєму пакеті про додаткові боєприпаси для систем Patriot, а також додаткові ракети AIM-7 класу "повітря – повітря" для знищення повітряних цілей.

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Інші приємні "дрібнички"

Звісно ж, не дрібнички. Адже ж не може щось мати надто мале значення, коли мова йде про потенційно збережені життя них військових чи цивільних. Окрім вже згаданої допомоги, партнери також пообіцяли Україні:

безпілотні авіаційні комплекси Penguin (США),

(США), протитанкові системи Javelin і ракети до них (США),

і ракети до них (США), зенітні комплекси Stinger (США),

(США), 27 тактичних машин для евакуації техніки та 10 тактичних машин для буксирування та транспортування обладнання (США),

високоточні авіаційні боєприпаси, обладнання для розмінування та боєприпаси для підриву (США),

1 тисячу мікродронів Black Hornet (Норвегія).

Крім того, напередодні саміту Південна Корея повідомила, що відправила до України черговий борт з гуманітарною та військовою допомогою. Втім, вміст не розголошують. Південна Корея, як Австралія та Україна, є одним з ключових партнерів НАТО з-поза Альянсу.

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