Про перші результати саміту та воєнну допомогу – читайте в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.
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Чи справді Німеччина знову проти вступу України до НАТО?
Дебати щодо фінального комюніке саміту щодо політичного сигналу точилися навіть вчора. Однією з країн, яка виступала проти швидкої інтеграції України до Альянсу є Німеччина. Скажіть, чим обумовлена така позиція?
Це не зовсім вірне твердження. Ми не проти швидкого вступу, ми просто виступаємо, як і всі інші, до речі, за те, щоб Україна вступила до НАТО. І це зобов'язання було дуже чітко висловлено вчора фразою "майбутнє НАТО".
Майбутнє України – в НАТО, але є певні умови, які мають бути виконані. Усі члени Альянсу також погоджуються з цим. І як тільки війна закінчиться, все може розпочатися. І як тільки будуть виконані передумови, що також може статися дуже швидко, Україна може й стане членом НАТО. Тому мова не йде про те, щоб запобігти швидкому вступу, а про те, щоб зробити його можливим, щоб він тривав.
Інтерв'ю з Борисом Пісторіусом на саміті у Вільнюсі: дивіться повне відео
Зазначимо, що напередодні Президент України Володимир Зеленський на шляху до Вільнюса жорстко розкритикував умови союзників. На це відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, Україна має зобов’язання щодо членства в НАТО. І це також, мовляв, зрозуміло Зеленському.
Пісторіус наголосив, що умови НАТО були абсолютно нормальними. І Україна має зобов’язання щодо членства в Альянсі.
Усе це – нормальні стандарти для всіх країн-членів НАТО… Усі кажуть, що майбутнє України – в НАТО, щойно закінчиться війна,
– підкреслив міністр.
Що буде з ПДЧ і переговори з Шольцом
Як Німеччина оцінює скасування ПДЧ для України?
План дій щодо членства має певний зміст, і для Німеччини в принципі не є проблемою обійтися без нього, якщо основний зміст буде реалізовано.
Отже, справа не у формальному документі, я вчора так і сказав під час дискусії: для України може існувати швидкий шлях, але чи це все ще шлях, тому має бути певна дорожня карта, і тоді він буде, але тоді він також буде швидким.
Що відомо про ПДЧ і що це такеПлан дій щодо членства в НАТО – це програма для кандидатів на вступ до Альянсу, що спрямована на запровадження програми заходів, спрямованих на сприяння країнам-претендентам у їхній підготовці до можливого майбутнього вступу до НАТО як членів Альянсу. Такий план розробляють індивідуально для кожного кандидата з урахуванням ситуації в країні та тих змін, яких необхідно досягнути.
Однак це не є обов'язковою частиною процедури вступу і рішення щодо цього ухвалюють союзники. Зараз ПДЧ має лише Боснія та Герцеговина, а Фінляндія стала членом НАТО без плану дій, на цьому ж шляху перебуває й Швеція.
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Чи надасть Німеччина далекобійні ракети та іншу військову допомогу
Офіційно підтверджено, що президент Зеленський зустрінеться з німецьким канцлером Олафом Шольцом. Про що будуть говорити лідери?
Оскільки я не є ні президентом України, ні канцлером Федеративної Республіки Німеччина, я, на жаль, не можу вам нічого про це сказати.
Чи плануєте ви зустрічатись з міністром оборони України?
Я поки що не знаю, сподіваюсь, що так.
Якщо окремі партнери роблять це (передають далекобійні ракети, – 24 Канал), то це їхнє суверенне рішення. Ми не маємо наміру змінювати свою позицію,
– підкреслив Пісторіус у кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі.
Водночас він зауважив, що його країну не мали б критикувати через це рішення. За його словами, ФРН – другий за значущістю союзник нашої держави.
"Без нас протиповітряна оборона України була б взагалі немислима", – наголосив міністр.
Ви сказали, що Німеччина не буде надавати далекобійні ракети Україні. Чому така позиція Берліну?
Тому що це та зброя, яка може сягати дуже далеко вглиб російської території. І, до речі, ми поділяємо думку американців, що зараз не час для постачання такої зброї.
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Натомість Штайнмаєр підтримав постачання Україні касетних боєприпасів від США. Що в міністерстві оборони Німеччини думають про це?
Німеччина підписала угоду в Осло про заборону цих боєприпасів. Німеччина не має цих боєприпасів, тому питання про те, чи має Німеччина або як Німеччина ставиться до цього, зрозуміле.
Ми висловилися проти цього варіанту. Та ні Україна, ні Росія, ні США, до речі, як і Китай, не є підписантами цієї угоди, тому це те питання, що має бути узгоджене між цими країнами.