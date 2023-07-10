Кулеба запевнив, що ухвалення рішення щодо швидкого вступу України в НАТО не призведе до ескалації конфлікту. Він також наголосив, що членство нашої держави в НАТО допоможе уникнути нових конфліктів у регіоні.

Дивіться також Новий Бухарест чи обіцяне членство в НАТО: чого чекати від історичного саміту у Вільнюсі

Кулеба висловився щодо рішення Німеччини по Україні

Голова українського МЗС звернувся до німецького уряду з проханням не блокувати членство України в НАТО. За його словами, таким чином країна "повторить помилки", які вчинила на саміті у Бухаресті.

Я закликаю уряд Німеччини не повторювати помилок, зроблених канцлером Меркель у 2008 році, яка чітко висловилася проти інтеграції України до НАТО. Результатом цього стала ще більш агресивна поведінка Росії: вторгнення в Грузію, ворожнечу до Заходу і нинішню агресію щодо України,

– наголосив Кулеба.

Кулеба також наголосив, що членство України в Альянсі – це "шлях до миру". Тому вже після долучення нашої країни до НАТО "в Європі більше не буде війн".

Наостанок міністр наголосив, що вже є переважна більшість членів НАТО, які підтримують швидкий вступ України до Альянсу.

Довідка! На саміті НАТО у Бухаресті у 2008 році Німеччина була однією з тих країн, що не підтримали надання Плану дій щодо членства в Альянсі. Своє рішення Меркель аргументувала різними причинами, однак суттєву роль відігравав тиск Путіна на канцлерку, а також бажання далі розвивати "дружні та економічно вигідні" відносини з Росією.

Німеччина і США блокуватимуть вступ України в НАТО