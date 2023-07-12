О первых результатах саммита и военной помощи – читайте в эксклюзивном интервью 24 Канала с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

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Справочно! О министре обороны ФРГ за границей знают немного. По словам канцлера Шольца, Писториус обладает "силой и спокойствием", необходимыми для этой должности. Полиция, внутренняя безопасность, киберпреступность, миграция и спорт – это то, чем с 2013 года Писториус занимался в должности министра внутренних дел Нижней Саксонии.



Родился Писториус в Оснабрюке, он вдовец и имеет двоих детей. В октябре 2016 года стало известно о его отношениях с Дорис Шредер-Кепф – четвертой женой скандального экс-канцлера Шредера. Впоследствии пара разошлась.



"Бундесвер должен адаптироваться к новой ситуации, возникшей с захватнической войной России в Украине", – неоднократно заявлял Писториус.

Действительно ли Германия снова против вступления Украины в НАТО?

Дебаты по поводу финального коммюнике саммита по поводу политического сигнала шли даже вчера. Одной из стран, выступавшей против быстрой интеграции Украины в Альянс, является Германия. Скажите, чем обусловлена подобная позиция?

Это не совсем верное утверждение. Мы не против быстрого вступления, мы просто выступаем, как и все остальные, кстати, за то, чтобы Украина вступила в НАТО. И это обязательство было очень четко выражено вчера фразой "будущее НАТО".

Будущее Украины – в НАТО, но есть определенные условия, которые должны быть выполнены. Все члены Альянса также согласны с этим. И как только война закончится, все может начаться. И как только будут выполнены предварительные условия, что тоже может произойти очень быстро, Украина может стать членом НАТО. Поэтому речь не идет о том, чтобы предотвратить быстрое вступление, а о том, чтобы сделать его возможным, чтобы оно продолжалось.

Интервью с Борисом Писториусом на саммите в Вильнюсе: смотрите полное видео

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский на пути в Вильнюс жестко раскритиковал условия союзников. На это отреагировал министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, у Украины есть обязательства по членству в НАТО. И это тоже, мол, понятно Зеленскому.

Писториус подчеркнул, что условия НАТО были совершенно нормальными. И у Украины есть обязательства в отношении членства в Альянсе.

Все это – нормальные стандарты для всех стран-членов НАТО… Все говорят, что будущее Украины – в НАТО, как только закончится война,

– подчеркнул министр.

Обратите внимание! В преддверии саммита в Вильнюсе стало известно, что Германия будет одной из тех стран, кто будет блокировать ускоренное членство Украины в НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвало немецкое правительство не совершать "очередную ошибку".



Кулеба заверил, что принятие решения о скорейшем вступлении Украины в НАТО не приведет к эскалации конфликта. Он также подчеркнул, что членство нашего государства в НАТО поможет избежать новых конфликтов в регионе.

Что будет с ПДЧ и переговоры с Шольцем

Как Германия оценивает отмену ПДЧ для Украины?

План действий по членству имеет определенное содержание, и для Германии в принципе не проблема обойтись без него, если основное содержание будет реализовано.

Следовательно, дело не в формальном документе, я вчера так и сказал во время дискуссии: для Украины может существовать быстрый путь, но это все еще путь, поэтому должна быть определенная дорожная карта, и тогда он будет, но тогда он тоже будет быстрым.

Что известно о ПДЧ и что это такое План действий по членству в НАТО – это программа для кандидатов на вступление в Альянс, направленная на внедрение программы мероприятий, направленных на содействие странам-претендентам в их подготовке к возможному будущему вступлению в НАТО в качестве членов Альянса. Такой план разрабатывается индивидуально для каждого кандидата с учетом ситуации в стране и тех изменений, которых необходимо достичь.



Однако это не является обязательной частью процедуры вступления и решение по этому поводу принимают союзники. Сейчас ПДЧ есть только у Боснии и Герцеговины, а Финляндия стала членом НАТО без плана действий, на этом же пути находится и Швеция.

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Предоставит ли Германия дальнобойные ракеты и другую военную помощь

Официально подтверждено, что президент Зеленский встретится с немецким канцлером Олафом Шольцем. О чем будут говорить лидеры?

Поскольку я не являюсь ни президентом Украины, ни канцлером Федеративной Республики Германия, я, к сожалению, не могу вам ничего об этом сказать.

Обратите внимание! На момент публикации интервью с министром Владимир Зеленский уже успел пообщаться с Олафом Шольцем на полях саммита в Вильнюсе. Лидеры побеседовали о гарантиях безопасности для Украины на пути в НАТО. Что важно, есть договоренность о дополнительных пусковых установках Patriot и ракетах для них от Германии.. Владимир Зеленский подчеркнул, что это очень важно для защиты жизни в Украине от российского террора.

Планируете ли вы встречаться с министром обороны Украины?

Я пока не знаю, надеюсь, что да.

Украина продолжает получать военную помощь от союзников. В частности, дальнобойные ракеты. Правда, Берлин их предоставлять не собирается. Министр обороны Германии Борис Писториус заверил, что правительство ФРГ не намерено менять свою позицию. Следовательно, Украине не стоит ожидать от нее дальнобойных ракет Taurus.

Если отдельные партнеры делают это (передают дальнобойные ракеты – 24 Канал), то это их суверенное решение. Мы не намерены менять свою позицию,

– подчеркнул Писториус в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе.

В то же время он отметил, что его страну не должны критиковать из-за этого решения. По его словам, ФРГ – второй по значимости союзник нашего государства.

"Без нас противовоздушная оборона Украины была бы вообще немыслима", – подчеркнул министр.

Вы сказали, что Германия не будет давать дальнобойные ракеты Украине. Почему такова позиция Берлина?

Потому что это оружие, которое может достигать очень далеко вглубь российской территории. И, кстати, мы разделяем мнение американцев, что сейчас не время для поставки такого оружия.

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Штайнмайер поддержал поставки Украине кассетных боеприпасов от США. Что думают об этом в министерстве обороны Германии?

Германия подписала соглашение в Осло о запрещении этих боеприпасов. У Германии нет этих боеприпасов, поэтому вопрос о том, должна ли Германия или как Германия относится к этому, понятен.

Мы высказались против этого варианта. И ни Украина, ни Россия, ни США, кстати, как и Китай, не являются подписантами этого соглашения, поэтому это тот вопрос, который должен быть согласован между этими странами.