Залежно від модифікації ці ракети здатні долати відстань до 560 кілометрів. Чим особливі SS/SCALP-EG – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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SCALP-EG чи Storm Shadow

Фактично це вже добре відома нам ракета Storm Shadow – спільна французько британська розробка. Якщо для британців більш звичною є назва Storm Shadow, то французи використовують назву SCALP.

Це авіаційна ракета класу "повітря – земля". В оригінальних варіантах, які використовують збройні сили Великої Британії та Франції, вони здатні долати відстань до 560 кілометрів.

Втім, в експортних варіантах дальність застосування обмежена до 290 кілометрів. У цій модифікації вона називається Black Shaheen. Схоже на те, що саме такий варіант вже нині отримує Україна від Великої Британії. Та наразі невідомо, якою саме буде модифікація наданих Францією ракет SCALP.

Зверніть увагу! Французька назва "Système de croisière conventionnel autonome à longue portée Emploi General" – це буквально "багатоцільова високоточна крилата ракета великої дальності з автономним наведенням".

Французький винищувач Rafale з ракетами SCALP-EG під час бойового вильоту в Сирії / Фото The MBDA

Характеристики ракети SCALP-EG

Як ми вже зазначили, в оригінальному варіанті ракети SS/SCALP-EG здатні долати відстань до 560 кілометрів. При цьому вони мають дозвукову швидкість – 1 тисячу кілометрів на годину (швидкість звуку при сухому повітрі – 1 236 кілометрів на годину).

При цьому вона має вагу 1,3 тонни, з яких 450 кілограмів – бойова частина. Ракета має турбореактивний двигун Turbomeca Microturbo TRI 60-30.

Крім того, ракета летить на достатньо низькій висоті: 30 – 40 метрів над землею. Це робить її доволі складною ціллю для засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

Ракети SS/SCALP-EG можуть прикріплюватися до цілої низки європейських винищувачів-платформ:

Eurofighter Typhoon (Велика Британія),

Dassault Rafale (Франція),

Dassault Mirage 2000 (Франція),

Panavia Tornado (Велика Британія, Італія, Німеччина).

Су-24 (Україна) – за допомогою додаткового обладнання пілонами від списаних британських Panavia Tornado.

Куди можуть дістати SS/SCALP-EG

Тут усе залежить від модифікації. Якщо це буде той самий варіант, який літає на 250 – 290 кілометрів, то вони покриють собою майже всю окуповану частину України.

Звісно, відстані 290 кілометрів від лінії фронту до всіх найбільш віддалених частин окупованої території цілком достатньо. Втім, тут варто зауважити, що пуски з відстані, близької до лінії фронту, – це надзвичайний ризик.

Адже в такому разі українські винищувачі потраплятимуть у поле дії російських засобів ППО. Відповідно вони можуть бути збитими. Тож у таких умовах можемо говорити про те, що ракети з відповідною дальністю можуть дістати до всієї окупованої частини материкової України та півночі Кримського півострова.

У такому разі глобальна зміна полягатиме лише в кількості, але не якості. Банально, до єдиного постачальника Великої Британії долучиться Франція, яка надаватиме Україні такі ж ракети. Це дозволить вражати ще більше ворожих цілей, але досі на обмеженій території.

Куди можуть дістати SS/SCALP-EG: дивіться скриншоти DeepStateMAP

Натомість оригінальний, а не експортний варіант ракет SS/SCALP-EG здатен долати відстань до 560 кілометрів. Це дозволить "покрити" всю окуповану територію України, включно з Кримом і Керченською протокою.

Ба більше, вони досягатимуть й трохи за межі України. Втім, цілком імовірно, що умовою Франції є те, щоб ракети SCALP не летіли на територію Росії. А Україні цього й не потрібно, адже єдине й ключове завдання ЗС – звільнення всієї території нашої держави.

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Досвід бойового застосування ракет

Крім України, ракети SS/SCALP-EG використовують війська:

Великої Британії,

Франції,

Італії,

Греції,

Об'єднаних Арабських Еміратів,

Індії,

Катару,

Саудівської Аравії,

Єгипту.

Вперше бойове застосування ракет відбулося під час війни в Іраку у 2003 році. Хоча на цей час ще навіть не завершилися всі випробування зброї.

Ще цікавішим є й той факт, що ракети SS/SCALP-EG вже протистояли російським системам ППО ще задовго до повномасштабної війни в Україні. Відбулося це в Сирії.

У відповідь на застосування режимом Башара Асада хімічної зброї проти цивільного населення у місті Дума коаліція в складі США, Великої Британії та Франції завдала 14 квітня 2018 року низку ракетних ударів по військових об'єктах в Сирії.

Ця ракета долала насичену ППО, коли їй протидіяли не тільки сирійці, але й росіяни з С-400, "Панцирями" та іншими ЗРК. SS/SCALP-EG саме створена для прориву системи протиповітряної оборони на низькій висоті.

Як працює ракета SS/SCALP-EG: дивіться відео

Як Storm Shadow зарекомендувала себе в Україні

Через півтора місяця після рішення надати Україні крилаті ракети Storm Shadow міністр оборони Великої Британії Бен Волес залишився ним задоволений. Він переконаний, що британська зброя відчутно впливає на перебіг війни в Україні.

Наскільки мені відомо, їхня точність і здатність ефективно уражати ціль за задумом українців була майже безпомилковою,

– заявив Бен Волес.

Він підкреслив, що вдале використання українськими військовими наданих Великою Британією ракет відчутно позначилося на російських логістиці, матеріально-технічному забезпеченні та оперативно-тактичному контролі армії.

"Це показує важливість уражання глибокого тилу. Тож ми заохочуємо міжнародних партнерів надати Україні свої системи дальнього ураження", – закликав тоді британський міністр.

Замість підсумків

Будь-яке постачання Україні зброї від наших партнерів – це добре. Хоча й вже можемо прогнозувати суперечки серед українців, що саме знищило черговий російський склад боєприпасів чи міст, який використовували окупанти – Storm Shadow чи SCALP-EG.

У будь-якому разі нам потрібно все більше зброї не лише різноманітної, а передовсім – у величезних кількостях. Адже за багатьма типами озброєнь Росія досі відчутно попереду.

Ба більше, перед Україною стоїть надскладне завдання – звільнення всіх наших територій. Наші воїни героїчно виконують його просто зараз. Та все ж самого лише героїзму недостатньо – потрібна зброя, і якомога більше.

Саме сучасна зброя у великих кількостях і різних типів допоможе пришвидшити процес звільнення наших територій, а також вбереже життя українців – як військових, так і цивільних, які нині залишаються в окупації.

Зверніть увагу! Поки триває наш наступ, а партнери намагаються підтримувати Україну озброєнням, важливо, щоб і ми не збавляли обертів. Потрібно регулярно підтримувати наших військових.



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