Найбільше відключень буде ввечері. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Якими будуть відключення світла 30 листопада?
Цілодобово в усіх регіонах України діятимуть обмеження споживання електроенергії 30 листопада.
Причиною цьому є наслідки масованих обстрілів української енергетики.
З 00:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень – від 0,5 до 3 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години);
Водночас для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.
Якими були нещодавні наслідки російських ударів по енергетиці?
У ніч проти 29 листопада Росія здійснила масований обстріл Київщини, зокрема міста Фастів. Місто було тимчасово знеструмлено.
Російські війська також атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівщини 28 листопада, через що без електрики залишився Славутич.